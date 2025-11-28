Suscríbete a
ABC Cultural

Trujamanerías

Concurso de insultos

Echen un ojo al 'Diccionario de injurias' de Tabernero y Usunáriz. Que no todo van a ser hijos de fruta ni perros con apellido

¿Unaquién?

Concurso de insultos
Adrián J. Sáez

Adrián J. Sáez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Acaso más que los refranes, los insultos son lo primero que se aprende de una lengua, ya se sabe: son una joya cultural, claro, pero por qué averígüelo Vargas (o un psicoanalista). ¡Y qué divertido es comparar la capacidad «insultadora» de cada idioma! Personalmente, ... creo que sólo se puede disparar con ganas y gusto en español y, si eso, en italiano, porque otros se pasan de suaves (francés) o tienen la dureza de serie (alemán). Pero soy juez y parte, lo sé.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app