Acaso más que los refranes, los insultos son lo primero que se aprende de una lengua, ya se sabe: son una joya cultural, claro, pero por qué averígüelo Vargas (o un psicoanalista). ¡Y qué divertido es comparar la capacidad «insultadora» de cada idioma! Personalmente, ... creo que sólo se puede disparar con ganas y gusto en español y, si eso, en italiano, porque otros se pasan de suaves (francés) o tienen la dureza de serie (alemán). Pero soy juez y parte, lo sé.

Menos placer da ver este tipo de lenguaje en ámbitos públicos como el congreso, que tendría que mantener un cierto decoro. Ahora, ya que se ponen, que sea con conocimiento, elegancia y variedad. De hecho, les propongo un desafío: un concurso de insultos avispados y —a ser posible— sutiles para burlarse y motejar a sus rivales de bancada (como se dice ahora). Así, al menos aprenderemos y hasta nos divertiremos.

Cuando se sientan poseídos del deseo de ridiculizar al otro en vez de argumentar sobre el tema que sea, pueden tomar injurias clásicas y dichos memorables de la literatura, inspirarse en anécdotas históricas o directamente jugar de ingenio e inventar neologismos.

Algunos ejemplos al azar: «paniaguado» va de perlas (según recordaba Pérez-Reverte hace poco) y podría alternarse con «capigorrón», hay dardos maravillosos como «agote» (algo así como 'odiado de todos', elijan su candidato), con «linaje de brujas» se apunta de modo transparente a la familia y también se puede tirar de profesiones como «verdugo» para retratar peyorativamente a la víctima de turno, o retorcer apellidos con chispa (y no doy ideas). O, si se quiere insultar como Quevedo, se puede escupir un «cornicantano» ('variedad de cornudo'), torpedear con un «docto en pullas» y rematar con «sulquivagante pretensor de Estolo» (venga a decir lo que sea), amén de otras invectivas. No sé ustedes, pero yo veo a Rufián lanzando improperios de ayer para cuestiones de hoy.

Si quieren más, echen un ojo al 'Diccionario de injurias' de Tabernero y Usunáriz. Que no todo van a ser hijos de fruta ni perros con apellido.