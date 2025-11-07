Suscríbete a
De la Academia de Roma al Museo ABC: el viaje artístico de Ana Bustelo

La exposición 'Piedra, papel, amuleto' reúne las obras en las que la ilustradora ha trabajado desde 2018

Sara Quintero se sumerge en el Museo ABC en el naufragio de la crisis migratoria

Ana Bustelo, retratada en el Museo ABC
Ana Bustelo, retratada en el Museo ABC
Jaime G. Mora

Madrid

Cuando Ana Bustelo (Logroño, 1982) recibió el encargo de exponer su obra en el Museo ABC, la propuesta inicial era una retrospectiva de sus dos décadas dedicadas a la ilustración. Pero pronto vio que resumir veinte años de trabajo era tarea imposible. «La selección ... que hemos hecho tiene más que ver con los proyectos personales de dibujo que he hecho, empezando más o menos por el 2018», explica la ilustradora. Coincide con su estancia como residente en la Real Academia de España en Roma, un «punto de inflexión» en su trayectoria. Allí alcanzó su madurez creativa y un lenguaje propio que sigue cultivando. «Roma es el germen de todo lo que ha venido después», resume.

Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

