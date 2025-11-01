Suscríbete a
Abre el Gran Museo Egipcio, la mayor colección faraónica del mundo con piezas desconocidas y el gran tesoro de Tutankamón

Situado al lado de las pirámides de Giza, el Gran Museo Egipcio se inaugura hoy, tras mil millones de inversión

Todos los ojos están puestos en las salas donde por primera vez desde su descubrimiento se muestran los más de 5.500 objetos del Faraón Niño

Cuenta atrás para la esperada inauguración del Gran Museo Egipcio en Giza

El Gran Museo Egipcio será inaugurado el 1 de noviembre

El coloso de Ramsés II recibe a los visitantes en la entrada al Gran Museo Egipcio en Giza
El coloso de Ramsés II recibe a los visitantes en la entrada al Gran Museo Egipcio en Giza REUTERS

Nacho Ares

El Gran Museo Egipcio, el GEM, se ha convertido en la colección más grande de arte faraónico del mundo. Gracias a la exhibición de los más de 5.500 objetos del tesoro del Faraón Niño, este museo es hoy todo un referente en ... el arte egipcio. Para conseguirlo se ha trabajado con un presupuesto de 1.000 millones de dólares que ha conseguido sobrevivir a una revolución una pandemia y algún que otro incendio. En 2023 tuve el honor de ser invitado a la preinauguración del GEM con 'Tutankamón, la exposición inmersiva', de Madrid Artes Digitales, MAD, de la que soy comisario y guionista.

