Vargas Llosa, sobre el ninot del Rey: «Es una provocación de mal gusto, no tiene ninguna gracia» El Nobel de Literatura ha protagonizado hoy la charla inaugural de ARCO junto al exdirector del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet

La polémica obra de Santiago Sierra y Eugenio Merino, que retrata al Don Felipe como un ninot, y que exige por contrato la quema por parte del futuro comprador de la misma, ha captado toda la atención del arranque de esta edición 2019 de ARCO.

«Creo que es una provocación de mal gusto, no tiene ninguna gracia. No hay ninguna inventiva, ninguna creatividad. Es la pura provocación», ha lamentado Mario Vargas Llosa después de la charla inagural de ARCO, que ha protagonizado junto al exdirector del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet.

Sobre la retirada de la obra, el escritor peruano lo tiene claro y aboga por la libertad artística, aunque sea de mal gusto: «Que esté ahí me parece bien. Además me parece bien que ARCO permita que esten esas paracrianzas. Creo que es una mala crianza», ha añadido.

Con respecto a la presencia de Perú como país invitado de esta feria, ha dicho que le «parece maravilloso que el Perú esté presente en Madrid como hecho cultural». «Que no sea porque hay dictaduras, porque hay guerras, porque hay terrorismo… No, que sea porque hay exposiciones, porque hay pintores, porque hay artistas que han venido. Me parece fantástico y además veo que las exposiciones son magníficas. Realmente magníficas. Es mostrar lo mejor que tenemos», ha rematado.