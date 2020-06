Los últimos errores del Titanic, a los ojos de un peritaje experto José Antonio Butabad publica un extenso informe que detecta detalles que aún no se han constatado en el célebre naufragio

Una hélice, una chimenea, los dibujos que manejaron las comisiones que investigaron el naufragio más famoso de la historia en la época son errores insumergibles que han sobrevivido al Titanic, o al menos a la interpretación de cómo y por qué se hundió, Lo mismo pasa con el reparto de responsabilidades. Hablamos con José Antonio Bustabad, perito de accidentes marítimos y experimentado capitán de marina mercante, que ha publicado «Informe pericial sobre el naufragio del Titanic», disponible en Amazon, una versión divulgativa de un trabajo aún más técnico y ambicioso.

Los hechos son conocidos y se han estudiado al milímetro durante 108 años. En la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912, el transatlántico estrella de la White Star (valga la redundancia) colisionó con un iceberg en el Atlántico norte y se fue a pique. Entre los casi 1.500 muertos estaba la élite social, que probaba el buque más lujoso del mundo en su viaje inaugural.

El fallo de la película

Entre los llamativos detalles que Bustabad extrae figura la afirmación de que si la colisión hubiera sido frontal seguramente no se habría hundido, porque la estructura está reforzada en las proas para soportar colisiones. Pero más sugerente resulta conocer que incluso la película de James Cameron de 1997 tiene algún fallo de bulto. «La película es una maravilla, la secuencia del hundimiento está clavada, pero cometen un error garrafal en la maniobra: la hélice central no tenía reversa y el filme la pone a contramarcha. Solo las laterales podían cambiar de sentido y se empleaban en las maniobras. Tampoco se usaba la central en la salida de puerto», como sí se ve en la cinta.

Hay un dibujo realizado en el Carpathia, siguiendo las indicaciones de un joven superviviente [el que ilustra esta noticia] que indica que el buque partido tuvo proa y popa a flote durante un tiempo. «Eso es imposible, solo la popa estuvo en vertical», remata quien fue perito en el naufragio del Prestige.

Donde el perito es totalmente inflexible es en la valoración del capitán, Edward Smith: «Era un tipo excepcional y un marino experto. Lo sé por su carrera y porque dio rumbo a la esquina este, que llamamos, un lugar más alejado pero con menos hielo, por tanto con menos peligro. No tenía prisa, sabía lo que hacía», comenta Bustabad. ¿Por qué cargó con toda la culpa entonces? «Fue brutalmente presionado por el armador que buscaba publicidad para su nuevo barco. Cuando ha llegado a la esquina este es cuando acelera, en la zona de más hielos, en una noche sin luna. Esto no es congruente», añade.

Hubo comisiones de investigación y, como perito que las ha estudiado, tiene una conclusión clara: «Mintieron y buscaron un chivo expiatorio. Si la culpable era la compañía, las indemnizaciones la habrían arruinado, si lo eran los reglamentos que impedían llevar botes suficientes, habría sido una gran crisis. El Titanic llevaba 4 botes más de los necesarios, cumplía las normas y eran las normas las que estaban mal». Pero sí sabe que «había muchos que no sabían y los que sabían eran funcionarios y empleados que no iban a culpar a sus empleadores».

Bustabad ha navegado por esas aguas con cargueros de 200.000 toneladas, entre Valencia y Canadá y sabe de lo que habla. «Icebergs, niebla, es la peor zona del mundo para el marino de la época, hoy con radar solo chocarías si no atiendes...», bromea. ¡Hasta echaron la culpa al tiempo! «Una calma chicha de mar y viento muy rara allí, y dijeron que al no haber olas no se veía el iceberg. No se veía nada, como de noche en una habitación cerrada»