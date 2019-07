TOMORROWLAND 2019 DIRECTO Dónde ver el Festival Tomorrowland 2019 en directo La mayor cita de musica electrónica que se celebra en Europa arrancó este fin de semana en Boom (Bélgica) con Armin van Buuren, Steve Aoki y Dimitri Vegas como cabezas de cartel

ABC @abc_cultura Actualizado: 22/07/2019 16:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mayor festival de musica electrónica que se celebra en Europa arrancó este fin de semana en Boom (Bélgica) con Armin van Buuren, Steve Aoki y Dimitri Vegas como cabezas de cartel. Esta edición, que contará con 104.000 minutos de música y más de 1.000 artistas, ha cerrado su primer fin de semana con una actuación estelar de Armin van Buuren, que hizo mover el culo hasta al mismísimo Shaquille O´Neal, estrella inesperada de la cita musical. Actuaciones como esta y muchas más se pueden ver en directo a través de este enlance de youtube.

La temática de la escenografía de este año recupera la de la edición de 2012, «The Book of Wisdom, The Return» («El libro de la sabiduría, el regreso»), con actuaciones que se dividen, como acostumbra el festival, en dos tandas: la primera, del viernes 19 al domingo 21; y la segunda, del viernes 26 al domingo 28.

Shaq raging at Tomorrowland 😂🔥 pic.twitter.com/ud88DmZBRS — Rave Moments (@Rave_Moments) 19 de julio de 2019

Guetta actuará en el escenario principal el sábado 27 de julio; Armin van Buuren actuará tambíen el viernes 26 y el domingo 28; Steve Aoki, el domingo 28; y el dúo Dimitri Vegas & Like Mike se subirá a los escenarios hasta en cuatro ocasiones durante los dos sábados y domingos en que se celebra Tomorrowland.

El cartel lo completan, entre otros, The Chainsmokers, Carl Cox, Martin Garrix, Charlotte De Witte, DJ Snake, Solomun, Above & Beyond, Timmy Trumpet, Tale of Us, Oliver Heldens, Adam Beyer, Robin Schulz, DJ Diesel, Alesso, Lost Frequencies, Vini Vici, Tiësto. En la página oficial del festival pueden consultarse los horarios, los escenarios y los artistas (por orden alfabético).

En 2018, el festival congregó a 400.000 asistentes, repitiendo la misma cifra que en 2017; la edición del año pasado estuvo marcada por los homenajes de otros músicos al recién fallecido Avicii, que había acudido a sus escenarios en 2011 y 2012.