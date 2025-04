Tambores de guerra en la SGAE por la batalla del fin de la 'Rueda'

Vuelven a sonar los tambores de guerra en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por el modelo de reparto de derechos de autor que los socios aprobaron la semana pasada . El fin del sistema de franjas horarias para retribuir los derechos generados por el uso de obras musicales en televisión, el que dio pie a la polémica 'Rueda' que desangró a la entidad, se dilucidará en los tribunales. Dos asociaciones de autores tienen previsto impugnar en los próximos días el acuerdo, en una nueva batalla que ya se ha cobrado las bajas de las editoriales de Atresmedia y Mediaset . Las dos compañías comunicaron a la SGAE su intención de retirar sus repertorios.

«Vamos a emprender acciones legales inmediatamente, por la vía civil y por la vía penal», avanza Pedro Fernández Valderrama , presidente de ANAEM. MUSICAEM también recurrirá a la vía judicial. El nuevo sistema aprobado en la asamblea telemática del pasado 9 de febrero , denuncian, es impugnable por dos motivos: porque al encargar a una empresa externa la ponderación de los coeficientes de reparto, la asamblea general dejará de decidir sobre ellos, como exigen los estatutos; y, segundo, porque el uso de repertorios en franjas como la nocturna, aseguran, dejará en 0 euros el pago por el uso de obras de músicos que trabajan en los medios, el jazz, el flamenco o la música independiente.

El modelo que se aplicará en el reparto trimestral de marzo, con el que la dirección pretende poner fin a las disfunciones de las franjas horarias de la 'Rueda', empezará a tener en cuenta las audiencias de los programas y la inversión publicitaria, en un coeficiente elaborado por Barlovento que se irá actualizando periódicamente. Este sistema beneficia el tramo comprendido entre las 20.00 y las 00.30 horas y deja en un 0,450 por ciento el coeficiente medio que se aplicará entre las 2.00 y las 7.00 de la mañana. Este tramo nocturno, durante los años de la 'Rueda', llegó a concentrar entre el 50 y el 70 por ciento del reparto pese a que las audiencias eran mínimas.

¿Cero euros en la franja nocturna?

«El sistema aplicable hasta ahora ya atribuía al 'prime-time' un coeficiente 50 mayor que el de otras franjas. Lo que la junta directiva ha hecho ahora es modificar el artículo 202 bis para llevar a 0 euros la música en muchos horarios, como los Conciertos de Radio 3 o la emisión del Festival de Jazz de Vitoria. La SGAE tiene que pagar por los derechos. Es injusto para sectores de la música clásica e independiente», critica Fernández Valderrama.

Una treintena de artistas flamencos expresaron su disconformidad con los nuevos criterios en un duro comunicado. «Lo que se quiere aprobar es dejar la música desde las 2 de la mañana a las 2 de la tarde a 0 euros y que actuaciones en otras franjas horarias puedan llevarse 5.000 euros por cuatro minutos en televisión. No es ético», dijeron además en un acto al que acudieron figuras como Juan Carmona, Tomatito, Pepe Habichuela o Antonio Canales.

Desde la SGAE, en cambio, aseguran a ABC que esto no ocurrirá porque no existe audiencia 0 ni inversión 0. « Las variables detalladas de cada trimestre se publicarán después de cada proceso de reparto y en ningún caso será 0 euros . No podemos licenciar obras cuya retribución sea 0», declara un portavoz de la entidad. Los coeficientes de reparto que se aplicarán en este trimestre por cadena y tramo horario, como señalan los denunciantes, en efecto se acercan a 0 en algunos casos. Los parámetros de Cuatro y La Sexta a las 4.00-5.00 horas, por ejemplo, son de 0,000, pero la SGAE señala que es un redondeo y siempre habrá un porcentaje positivo, aunque sea poco ínfimo.

En las televisiones públicas sin publicidad, el informe remitido al Ministerio de Cultura señala que se considerará únicamente el parámetro de la audiencia.

El rastro del dinero

El otro punto que denunciarán ANAEM y MUSICAEM tiene que ver la actualización de las tarifas. Los estatutos de la SGAE atribuyen a la asamblea general la competencia de ratificar el reglamento de reparto y sus modificaciones, y con el nuevo sistema será Barlovento quién irá realizando variaciones en el coeficiente aplicable. Otras veces que la dirección de la SGAE ha intentado hurtar a la asamblea esta competencia, recuerda Fernández Valderrama, los tribunales han terminado condenando a la sociedad.

Para entender las claves de este nuevo conflicto hay que seguir el rastro del dinero, como dirían los clásicos. Durante años, fueron los autores vinculados a la trama de la 'Rueda' y las editoriales de las televisiones quienes se repartieron el botín de los derechos de autor. La Audiencia Nacional, que investiga el caso desde 2017, cifró en 100 millones de euros el supuesto fraude cometido por un puñado de socios que, en connivencia con las televisiones, generaron ingresos millonarios por obras de «mala calidad» emitidas en la franja nocturna.

La crisis abierta por esta práctica fue tal que la SGAE fue expulsada de la CISAC –la confederación internacional de derechos de autor– y el Ministerio de Cultura forzó cambios estatutarios bajo la amenaza de retirada de licencia.

Ahora el dinero ha cambiado de bando. Con un decretazo aprobado por el Gobierno en plena pandemia, las multinacionales pudieron regresar a la SGAE y recuperaron el control de la junta directiva. El cambio del modelo de reparto es consecuencia de este movimiento. Los críticos señalan que el nuevo coeficiente primará la música comercial, la que controlan las grandes corporaciones, y pierden los autores que no están vinculados a grandes sellos.

Retirada de Atresmedia y Mediaset

Los otros perjudicados son las televisiones, cuyas editoriales se hacen cargo de contenidos como las cortinillas y ráfagas que se emiten, así como las músicas que suenan de fondo o complementan las emisiones. El retorno que obtendrán de estas obras será mucho menor, y ya han empezado a moverse. Según ha podido saber ABC, Atresmedia y Mediaset enviaron la semana pasada a la dirección de la SGAE sendas comunicaciones para informar de la retirada de sus repertorios a partir de 2023.

Ahora se abre un periodo en el que pueden reconsiderar su posición, pero no obstante los próximos meses se antojan complicados para la dirección de la SGAE. A las denuncias que interpondrán las asociaciones ANAEM y MUSICAEM y la guerra abierta entre editoras y multinacionales, debe sumarse la delicada situación económica de la entidad. Con un patrimonio neto negativo de 47 millones de euros y un agujero en el fondo de maniobra de 88 millones de euros, la presentación de las próximas cuentas será clave para calibrar la viabilidad de la entidad.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti , aseguró a este diario que contempla todas las posibilidades para sanear la entidad, sin descartar el traslado de sede o una reestructuración de la plantilla: «Eso no significa que se haya tomado ninguna decisión, ni sobre la sede ni sobre la plantilla. Pero los socios pueden estar seguros de que vamos a tomar todas las medidas necesarias».