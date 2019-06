La subasta de las cartas de amor de Leonard Cohen a Marianne alcanza los 876.000 dólares

ABC Actualizado: 14/06/2019 14:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La colección de cartas de amor escritas por el cantautor Leonard Cohen a la mujer que le inspiró la legendaria «So Long, Marianne» se han subastado por 876.000 dólares. La cifra quintuplica el precio de salida estimado por Christie's, que afirmaba que, en esta subasta online que se cerraba ayer, se pagaran por algunas cartas «hasta» 12.000 dólares.

El magnífico y desconocido archivo de más de 50 misivas del músico y poeta relata la historia de amor que mantuvo con Marianne Ihle. El autor y la noruega se conocieron en la isla griega de HIdra en la década de los sesenta. Ihlen fallecía de leucemia en Oslo en julio de 2016 cuando tenía 81 años; Cohen, que padecía la misma enfermedad, moría tan solo unos meses después, en noviembre de ese mismo año

Durante sus siete años de relación, él le escribió y también fue su musa en poemas y canciones para el recuerdo, como «Bird on a Wire», «Hey, That's No Way to Say Goodbye».

Ese tiempo coincide con el despegue de la carrera del músico. Su relación con el éxito y la fama también se pone de manifiesto en estos escritos. Uno de ellos, fechado en noviembre de 1964 en el que Cohen pone «Soy famoso, pero estoy vacío», se ha convertido en una de las estrellas de la subasta y ha alcanzado la cifra de 35.000 dólares.

La carta «I am famous and empty» («Soy famoso y estoy vacío»), firmada por Leonard Cohen - Christie's

Por delante de ella, la carta que ha conseguido un precio mayor está fechada en diciembre de 1960 y en ella escribe «a solas con los vastos diccionarios de lenguaje». Por ella han pagado 56.250 dólares, mientras la estimación más favorable se situaba en torno a los 10.000.

La carta «Alone with the vast dictionaries of language» («A solas con los vastos diccionarios de la lengua»), escrita por Leonard Cohen - Christie's

Las cartas fueron puestas a la venta por los herederos de Marianne con un lote que incluía un total de 64 objetos de ambos. De todos ellos, el que mayor valor alcanzó fue una campana de bronce italiana que se estima es del siglo XV o XVI, propiedad de Ihlen y Cohen que decoraba la casa de ambos, y que se vendió por 81.250 dólares, muy por encima de la estimación máxima de 12.000.