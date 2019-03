Galardón Bernardo de Gálvez Stanley G. Payne, premiado por alumbrar con su obra la historia de España, «la más tergiversada de occidente» La Fundación Consejo España–EE.UU. entregó este miércoles el galardón Bernardo de Gálvez al hispanista por dar a conocer la historia de España en EE.UU. y desmitificar asuntos complejos del siglo XX

La Fundación Consejo España–EE.UU. entregó el pasado miércoles el galardón Bernardo de Gálvez al hispanista Stanley G. Payne en reconocimiento a su difusión de la historia de España en Estados Unidos. Si bien el historiador de 84 años no pudo asistir al acto por motivos de salud, quiso participar desde su casa, por medio de una videoconferencia, en un homenaje a toda su trayectoria en el Palacio de Santoña. «Mi objetivo en estos 60 años ha sido simplemente acercarme a la verdad sobre la historia de España, que es con diferencia la más tergiversada de Occidente», aseguró el premiado.

Desde los años 50, Payne (Denton, Texas, 1934) ha dedicado su actividad académica a esclarecer la historia de España en el siglo XX a través de una veintena de libros y más de un centenar de artículos. «Es un orgullo recibir el galardón que lleva el nombre de un español que resultó decisivo para que las 13 Colonias lograrán la Independencia», añadió el profesor emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. A lo largo de su trayectoria, el hispanista ha recibido, entre otros honores, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y el doctorado honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos.

Junto a Juan Lladó, presidente del Patronato de la Fundación, el acto contó con la participación de la escritora Elvira Roca Barea y del catedrático emérito de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares Gabriel Tortella. «Es un hispanista que nunca se ha ajustado a moldes, piensa por su cuenta y no se ha visto influenciado por los bandazos o las modas. En la época de Franco era considerado un historiador de izquierdas, hoy la ortodoxia le considera de derechas, pero él sigue en el mismo sitio, él no se ha movido un palmo», afirmó el economista y amigo de Payne, del que destaca su capacidad de explicar cosas muy complejas de una forma clara y de «aproximarse a problemas universales a través de la historia de España».

Roca Barea, por su parte, resaltó el compromiso del norteamericano como investigador, así como la larga tradición de historiadores de EE.UU. que, criados entre topónimos con nombre español, han intentado saber más sobre la historia de los que estaban allí antes que ellos. Una escuela de investigadores que combatió con insistencia la Leyenda Negra desde mediados del siglo XX, incluso cuando en España los historiadores estaban entretenidos en otras cuestiones.

Vínculos históricos entre ambos países

La Fundación Consejo España–EE.UU. es una iniciativa de la sociedad civil, de financiación privada, que cuenta con la participación de grandes empresas, instituciones culturales y académicas, y miembros de la administración, creada con el propósito de fomentar los vínculos ya existentes entre la sociedad y las instituciones españolas y estadounidenses.

Con la concesión de este galardón, la Fundación Consejo España–EE.UU. trata de dar a conocer la labor de aquellas personas o instituciones de nacionalidad estadounidense que con su trabajo, ejemplo o dedicación hayan impulsado la cooperación entre España y Estados Unidos o contribuido a mejorar el conocimiento recíproco. Desde su primera edición en el año 2007, han recibido este reconocimiento el ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson, la Hispanic Society of America, el profesor e historiador del arte Jonathan Brown, el ex Embajador de Estados Unidos en España Richard Gardner, el Senador Bob Menéndez, Ford Motor Company y el senador Tim Kaine.