SGAE conoció la irregularidad en la compraventa de los teatros La entidad perdió 25 millones en la operación ideada por Teddy Bautista

Jesús García Calero

SGAE tuvo conocimiento directo de las irregularidades en la compra de dos teatros en la Gran Vía madrileña, el Coliseum y el Lope de Vega. ABC ha tenido acceso al acta de la Comisión de Seguimiento SGAE-Fundación SGAE, celebrada el 11 de diciembre de 2014, en la que se habló de la venta de esos teatros que hicieron perder 25 millones a la entidad.

Julia Gómez, directora de la empresa Stage, que iba a adquirir los teatros, relató en la reunión, según el acta, que, en junio de 2009, estaban en conversaciones con la familia propietaria y llegaron a ofrecerles 36 millones. La familia Soler les pidió 45. «El 20 de diciembre de ese mismo año, la familia Soler se puso en contacto con la Sra. Gómez y le comunicaron que ya habían vendido los teatros -dice el acta-. La Sra. Gómez les indicó por qué no le dieron la opción a Stage dado que tenían un derecho de tanteo. La respuesta de Dña. Victoria Soler fue la siguiente: “Lo que me han pagado es absurdo, me ha tocado la lotería y vosotros no podríais haber pagado la cifra que han pagado”». Antonio Onetti, presente allí, le preguntó si la propietaria le había confesado el pago de 83 millones. «La Sra. Gómez le confirma que esa fue la cifra que le indicó», concluye el acta.

En diciembre de 2009, la Fundación SGAE, previa inyección de 30 millones de euros desde la entidad, había anunciado la adquisición del Coliseum y el Lope de Vega por entre 80 y 90 millones, según se especulaba, «muy por encima de mercado». Con la caída de Teddy Bautista y la operación Saga, en la que el expresidente de SGAE esta acusado de administración desleal y apropiación, terminó el gran proyecto ARTeria para adquirir una red de teatros en varios países. En 2014, con José Luis Acosta en la presidencia, SGAE vendió los teatros y la venta se cerraría por 58, una pérdida de 25 millones de euros.

Por eso extraña tanto que, poco antes de las elecciones del pasado octubre, José Miguel Fernández-Sastrón, que fue elegido presidente con el apoyo de «la rueda», retirase a la SGAE como acusación del juicio contra la vieja cúpula de la entidad. Ese movimiento permitió a Teddy Bautista concurrir a las elecciones, aunque finalmente se quedó a las puertas de la junta directiva y, salvo dimisión o retirada de uno de los músicos que le anteceden, no podrá ser miembro de dicho órgano.