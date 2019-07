La SGAE celebrará una Asamblea General en octubre para votar sus nuevos Estatutos La reunión está prevista para el día 3 y es necesaria para adaptar la institución a la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en marzo

La Junta Directiva de la SGAE ha acordado, en su reunión de este jueves 25 de octubre, la convocatoria de una nueva Asamblea General el próximo 3 de octubre, en la que someterá a votación de los socios una nueva propuesta de Estatutos de la sociedad, necesarios para adaptar la SGAE a la nueva Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor desde el pasado mes de marzo.

Según ha informado la entidad, esta convocatoria se produce después de que la última propuesta de reforma de los Estatutos se quedara «muy cerca de su aprobación definitiva» en la última Asamblea General celebrada el pasado mes de junio. En dicha Asamblea, un 62,8% de los socios votaron a favor, 3 puntos por debajo del 66,6% necesario para su ratificación.

En este sentido, apunta que la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ya está trabajando con el Grupo de Trabajo de Estatutos y Reglamento, para definir la redacción de la normativa estatutaria que genere los mayores consensos internos, a la vez que permita adoptar los «más exigentes estándares de transparencia y supervisión».

La SGAE recuerda que durante la presidencia de Pilar Jurado la Junta Directiva ha asumido el dictamen de la Comisión Deontológica y ha aprobado los reglamentos del voto electrónico para todo tipo de procesos electorales y el de la Comisión de Supervisión, un órgano de nueva creación cuyo objetivo es el control permanente e independiente de los órganos de gobierno.

Germán Bercovitz, nuevo secretario general de la SGAE

Asimismo, la Junta Directiva de la entidad ha nombrado a Germán Bercovitz (Madrid, 1968) nuevo secretario general de la SGAE. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de León y docente del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid y del Máster de Ciberseguridad de la Universidad de León, Bercovitz es uno de los grandes juristas en el campo del Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual.

Cuenta con más de 25 años dedicados a la investigación, docencia y ejercicio profesional vinculado al Derecho Civil y, principalmente, a la propiedad intelectual y bienes inmateriales, derecho a la intimidad y propia imagen, protección de datos personales y responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet.

Teddy Bautista vuelve a la junta directiva

Precisamente, esta reunión de la Junta Directiva, la primera desde la Asamblea General rechazó los presupuestos, ha sido la primera a la que ha regresado el expresidente de la SGAE, Teddy Bautista, según ha podido saber Europa Press. El músico se incorpora a la dirección de la SGAE tras aceptar sustituir al bajista Fernando Illán, del colegio Pequeño Derecho, que presentó su dimisión el pasado mes de junio.

El pasado mes de junio, tal y como marcan los estatutos vigentes, la SGAE comunicó al músico que era el siguiente en la lista para entrar en la Junta Directiva tras la dimisión de Illán.

De haberse aprobado los nuevos estatutos defendidos por la presidenta de la institución, Pilar Jurado, las próximas dimisiones no se cubrirían de forma automática sino que exigirían elecciones de los puestos vacantes. Esta novedad no habría afectado a Bautista ya que la dimisión de Illán se produjo poco antes de la votación de los nuevos estatutos que, en todo caso, no vieron la luz.

El propio Bautista ya adelantó el pasado mes de junio, precisamente antes de la celebración de la Asamblea General de la entidad, que era «probable» que volviese a la junta directiva de la entidad. «Es probable que sí», señalaba ante los medios justo antes del inicio de la reunión.

El exdirectivo de la SGAE se había presentado a las elecciones del pasado mes de octubre, aunque finalmente no salió elegido. Teddy Bautista tiene pendiente la resolución de un proceso en el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a un total de once personas por un presunto desvío de fondos en la sociedad de autores y los delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.