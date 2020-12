Romina Caponnetto - Premio de Periodismo David Gistau «Este premio honra el periodismo que él practicó siempre: el que no tiene cadenas ni deudas con nadie» Reproducimos el discurso que la esposa de David Gistau ha dado durante la ceremonia del galardón concedido a Alberto Olmos

Buenas noches,

Me van a disculpar, o tal vez a agradecer, que sea breve y directa. Estamos agradecidos y honrados por el enorme cariño recibido estos meses, estamos agradecidos y honrados por el enorme calor recibido de todos ustedes. Cuando uno da, recibe. Cuando uno da tanto, sigue recibiendo incluso cuando ya no está. La generosidad de David era tanta que también es la de ustedes. Eso es lo primero que quiero decir, gracias.

En su vida pública, escribiendo o hablando, David tenía mucho pudor a la hora de referirse a sí mismo. Si lo hacía, era con humor. Si pudiera escribir esta crónica sobre un premio de periodismo que lleva su nombre tengan por seguro que nos reiríamos mucho leyéndola. Ninguna impostura, ninguna solemnidad, ninguna percepción de sí mismo como periodista de referencia como sí la tienen sus lectores y sus colegas de profesión, y este acto lo demuestra.

Por eso estas cosas, para no hacerle pasar a él un mal trago, hay que decirlas pensando que no las está escuchando. Este premio honra el periodismo que él practicó siempre y más quería: el que no tiene cadenas ni deudas con nadie, el que se escribe después de caminar y hablar con mucha gente, el que se publica con independencia, a veces contra viento y marea, y que no quiere adoctrinar sino exponer, contar, explicar una visión del mundo que no sea hostil con la otra, sino compatible. Esto es lo que ha tenido en cuenta el jurado tras leer todos los artículos: la mirada irónica y afilada del ganador de este premio, Alberto Olmos. Alberto, a partir de ahora llevas su estilo como una condecoración prendida en la solapa. Siéntete orgulloso que todos los que han elegido tu trabajo son los que mejor conocían a David y su obra.

Lo echamos mucho de menos a David. Este premio no va a hacer que eso remita, pero es bueno sentir el orgullo de que un premio que lleve su nombre convoque a cientos de periodistas y él siga en boca, a través de libros y artículos, de miles de lectores. Que esta edición sea la primera de muchas como él ha sido en su vida el primero de nosotros.

Gracias.