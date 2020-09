Rodríguez Uribes defiende la cultura segura en la Unión Europea «Sabemos que no hay fórmulas mágicas, pero hemos señalado algunas ideas vinculadas a la experiencia de España, donde no ha habido problemas de brotes en el ámbito de la cultura porque se han hecho las cosas bien», dice el ministro

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha mantenido hoy en Berlín una reunión de trabajo con los ministros de Cultura de varios países de la Unión Europea para debatir los actuales desafíos de la política cultural. La agenda se ha centrado en la protección del patrimonio cultural común y las medidas actuales para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

En el encuentro, propuesto por la presidencia alemana, el ministro ha compartido con sus homólogos europeos las experiencias de España en torno a cuatro temas: el afianzamiento de la cultura segura, la protección social de los trabajadores de la cultura, el impulso de la industria cultural y la movilidad internacional de los artistas en el ámbito europeo.

El ministro de Cultura y Deporte ha propuesto debatir sobre “cómo afianzar la idea de la cultura segura”. Según Rodríguez Uribes, “sabemos que no hay fórmulas mágicas, pero hemos señalado algunas ideas vinculadas a la experiencia de España, donde no ha habido problemas de brotes en el ámbito de la cultura porque se han hecho las cosas bien, en festivales de cine y de música, en las artes escénicas y en el teatro”. Y ha detallado que, en el encuentro, “hemos hablado de la necesidad de limitar aforos y de hacerlo de forma racional, no de forma excesiva, pero sí de forma suficiente para garantizar la seguridad con el uso de mascarillas, higiene, sistemas de ventilación adecuados y tests”, entre otras medidas.

En cuanto al empleo, Rodríguez Uribes ha explicado ante los ministros europeos “las ayudas recogidas, por primera vez en nuestra historia, en el Real Decreto del 5 de mayo”, así como las “ayudas vinculadas al cese de actividad cuando se trata de autónomos”. También ha marcado, como otra vía de protección, “la preservación de los derechos de autor”. Además, ha destacado, en el caso español, las “ayudas directas para todos los sectores culturales por un valor cercano a los 80 millones de euros y los créditos blandos próximos a 780 millones de euros puestos en circulación”.

En el encuentro, que ha tenido lugar en el Humboldt Forum berlinés, “hemos hablado del apoyo que necesita la industria de la cultura y de su transformación en este contexto”, según Rodríguez Uribes. Y asegura que “podemos aprovechar la crisis con ideas fuerza como la digitalización, la sostenibilidad, la transición medioambiental, la internacionalización y la igualdad de género”.

Por último, el ministro señala que se ha analizado “la movilidad internacional en el ámbito espacial de la Unión Europea de nuestros artistas”. Según resume el ministro, “hemos pensado que tendríamos que señalar algún tipo de solución específica, más allá de la regla general, para permitir que nuestros artistas puedan trasladarse de unos países a otros”. Y matiza que “puedan hacerlo sin medidas excesivas que, de facto, impidan la movilidad, aunque siempre garantizando la salud y la seguridad de todos”.

Rodríguez Uribes ha valorado como “muy constructivo” el debate, en el que ha propuesto “la necesidad de apoyar a las industrias culturales en el plano de la Unión Europea a través de Europa Creativa y de otros planteamientos como, por ejemplo, los planes de recuperación”.