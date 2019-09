Roban un inodoro de oro del lugar de nacimiento de Winston Churchill Diseñado por el artista italiano Maurizio Cattelan, el inodoro había sido instalado en una cámara con paneles de madera frente a la habitación donde nació el mítico primer ministro

La Policía británica busca un inodoro de oro de 18 quilates robado la pasada noche del viernes del lugar de nacimiento de Winston Churchill. El retrete, valorado en un millón de libras, se exhibía en el palacio Blenheim en Woodstock, Oxfordshire, como parte de una exposición de arte contemporáneo.

Diseñado por el artista italiano Maurizio Cattelan y exhibido en fechas recientes en Nueva York, el inodoro había sido instalado en una cámara con paneles de madera frente a la habitación donde nació Churchill y estaba disponible para el uso de los visitantes. Paradójicamente, antes de la instalación del baño, Edward Spencer-Churchill, fundador de la Fundación de Arte Blenheim, alardeó de que el inodoro no sería precisamente «lo más fácil de robar» dado su enorme peso.

«En primer lugar, está conectado y, en segundo lugar, un posible ladrón no tendría ni idea de quién utilizó el inodoro por última vez o qué comieron», aseguró en declaraciones a «The Times». «Así que no, no planeo protegerlo», apuntó. Es más, los visitantes del palacio gozaban de tres minutos de soledad para probar el trono dorado si lo querían a modo de experiencia artística. El crítico de arte de «The Guardian», Jonathan Jones, describió la experiencia como «muy parecida a orinar en porcelana ... pero aquí, entre todas las fotos del joven Winston, también se siente como mear en la historia británica».

De momento, la investigación policial no ha dado más detalles sobre cómo fue arrancado el retrete o quiénes fueron los autores. Un hombre de 66 años fue detenido este sábado en relación al robo.