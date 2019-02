Retretes comunitarios: así es el raro inodoro para tres personas del s.XII que se exhibe en Londres

Un raro retrete del siglo XII construido para dar cabida a tres usuarios a la vez se va a exhibir por primera vez en el Museo de Docklands de Londres, según informa «The Guardian».

Novecientos años después de que esta tabla de roble tallada se colocara por primera vez en un pozo cerca de un afluente del Támesis, este inodoro formará participará en una exposición sobre los «ríos secretos» de la capital.

El asiento, que está bien conservado, muestra todavía las marcas de hacha donde se cortaron sus tres agujeros, y está en una zona de viviendas residenciales y comerciales en lo que hoy es Ludgate Hill, cerca de la Catedral de San Pablo, en un terreno que fue una pequeña isla del río Fleet.

Los arqueólogos incluso han indentificado a quién pertenecia el edificio, que en ese momento se conocía como Helle. O sea, saben sus nombres y saben entonces que fueron ellos los que hicieron sus necesidades allí, según bromea con este medio británico la arqueóloga y comisariade de la exposición Kate Sumnall.

Aunque, hay que decir, que probablemente compartieron estas instalaciones con los comerciantes y con otras familias que vivían y trabajaban en el modesto bloque de viviendas, añadió la experta.

A 12th Century communal, triple toilet seat, found in London, is going on display in May at the Museum of London Docklands pic.twitter.com/xV0VPFmmKC