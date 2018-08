La reivindicación feminista llega al festival de Venecia Críticas al certamen, que se abre mañana, por la escasa presencia de mujeres directoras

Ángel Gómez Fuentes

Mañana se inaugura oficialmente el 75 Festival de Cine de Venecia, con una edición que se presenta rica y variada, con reflexiones acerca de eventos históricos, denuncias sociales, muchas películas de género y numerosas estrellas internacionales. Los amantes del cine no podrán perderse algunas películas, como la del mítico director Orson Welles «Al otro lado del viento», filmada entre 1972 y 1976 pero nunca acabada, y con un célebre reparto que incluye a John Huston, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg y Oja Kodar, compañera del realizador en la última parte de su vida.

De las 21 películas en concurso, solo una está dirigida por una mujer: «The Nightingale» (El ruiseñor), el segundo filme escrito y realizado por la australiana Jennifer Kent –el primero fue «Babadook»–, que cuenta la historia de una venganza ambientada en la isla de Tasmania. El que solo haya una mujer aspirante al León de Oro ha sido motivo de crítica por parte de «Hollywood Reporter», que ha tachado al Festival de «machista» y considera esta solitaria presencia como algo imperdonable. Responde, según la revista norteamericana, a la «cultura italiana condimentada de machismo tóxico»: «Los organizadores –escribe "Hollywood Reporter"– insisten sobre el hecho de que la paridad de género no es su responsabilidad, pero el problema afecta a un aspecto más amplio del viejo modo de pensar italiano».

Por otro lado, al presidente de la Bienal de Venecia, Paolo Baratta, le ha llegado una carta de protesta firmada por representantes de diversos canales europeos femeninos. Llega así a la Mostra el eco de la revuelta feminista con el movimiento #MeToo contra los abusos sexuales y otros movimientos como #Time’sUp contra el acoso sexual.

Alberto Barbera, durante una década al frente de uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo, defiende su selección de títulos: «No es culpa de Venecia si las directoras escasean», y rebate así a la revista estadounidense en Twitter: «Según Hollywood Reporter, ignoro el talento femenino al elegir para esta edición de la Mostra películas de directores hombres en base al nombre y no a su calidad. No sé si reír o llorar».

Polémica

En la polémica ha intervenido la realizadora y guionista Lina Wertmüller, de noventa años, primera mujer candidata al Oscar como directora en 1977 con «Pasqualino siete bellezas», que fue un éxito internacional: «Yo no me puedo lamentar, he sido afortunada –afirma Lina–. Pero todavía hay muchas batallas que llevar adelante. Por ejemplo, ¿cuántas son las directoras de festivales? ¿Existen? Este es el primer problema a resolver. Falta mucho por hacer. No me parece que con respecto a mis inicios se hayan dado muchos pasos», concluye Lina Wertmüller.

El Festival de Venecia rinde homenaje este año a Liliana Cavani, proyectando en la sección «Clásicos» la versión restaurada de «El portero de noche» (1974). La realizadora, que recibirá el Premio Robert Bresson, asignado por la Fundación Ente del Espetáculo, no se sustrae a la polémica y ha declarado al diario «La Stampa»: «Sería interesante saber si este año hubo películas válidas dirigidas por mujeres y no fueron seleccionadas aunque quizás lo hubieran merecido. Esto no lo sé. En el fondo, siempre sucedió lo mismo en todos los sectores. No hemos tenido nunca un jefe de Estado mujer, en los sucesivos Gobiernos la presencia de mujeres ha sido siempre rara, un poco como moscas blancas. Recientemente, he leido un informe sobre médicos y he descubierto que las doctoras perciben un salario inferior en un 27% al de sus colegas hombres».

Está claro que en Italia falta mucho para una equiparación real de las mujeres con los hombres. Pero Liliana Cavani considera que tampoco en el extranjero se estén dando grandes pasos: «En Francia, tierra de revoluciones, continúan teniendo jefes de Estado hombres», por lo cual, concluye Liliana Cavani, «no cabe maravillarse si este mecanismo se repite también en el cine».

Teniendo en cuenta el gran eco que ha tenido en el mundo el movimiento #MeToo, no sorprende que esa ola haya llegado a la Mostra de Venecia. También sacudió de forma especial al pasado Festival de Cannes, convertido en plataforma del citado movimiento. En su última edición solo hubo tres películas dirigidas por mujeres entre las que competían por la Palma de oro. Hubo, eso sí, más mujeres que hombres en el jurado principal, que encabezó la actriz Cate Blanchett. En Cannes se evidenció también, por parte de 82 cineastas, el apoyo al movimiento francés «50/50 en 2020», que lucha por la igualdad de género para el 2020.

Pero, si bien en el futuro cabe suponer una notable mejoría en la igualdad, hay quienes están en contra de que esa igualdad se consiga mediante cuota: «No me gustaría nunca –afirma la productora italiana Antonietta De Lillo– que una película mía fuera seleccionada solo porque soy mujer».