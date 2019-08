¿A quién no teme Patricia Wulf? Esta es la mezzosoprano que ha denunciado a Plácido Domingo La cantante es la única de las nueve mujeres que han acusado al tenor que ha dado la cara: «Absoluta y ciertamente, esto fue acoso sexual», ha dicho

Convulsión absulta en el mundo de la opera, al conocerse este martes la acusación de nueve mujeres contra Plácido Domingo por acoso sexual. Una denuncia pública de la que el tenor se ha defendido también lanzando su propio comunicado.

De las nueve mujeres acusadoras, una es bailarina y las otras ocho son cantantes de opera. Y solo hay una que ha dado la cara. Se trata de Patricia Wulf, que coincidio con Domingo en la Ópera de Washington. ¿Pero quién es Wulf?

Como cantante debutó en su papel de soprano solista como Mimi en «La Boheme», en 1989, siendo todavía este su papel favorito («No hay nada en el mundo como morir en el escenario»), y luego fue Papagena en «La flauta mágica» y, más tarde, la Musetta de Puccini, según se ve en la página web de la escuela de música M4Arts donde es profesora, una labor que ha combinado con sus apariciones en los escenarios durante 30 años.

Tras estas experiencias, Wulf actuó en la Ópera de Washington, donde coincidió con Domingo al que ahora denuncia. Eran los años 90, y fueron varias funciones de Fedora con Mirella Freni y otras de Don Carlo, junto al tenor español. Además de en la Ópera de Washington, la mezzosoprano ha cantado en el Summer Opera Theatre, en la Ópera de Baltimore, en el Piedmont Opera Theatre, la Ópera de Indiana y en la Ópera de Sarasota, entre otras.

«Absoluta y ciertamente, esto fue acoso sexual», así se ha referido de contundente y clara Wulf a Associated Press. La mezzosoprano también ha añadido: «Cada vez que me bajaba del escenario, me estaba esperando. Se acercaba tanto como podía, ponía su cara frente a la mía, bajaba la voz y me decía 'Patricia, ¿te tienes que ir a casa esta noche?». Según cuenta, noche tras noche Domingo realizaba sus proposiciones, que ella rechazaba. Llegó hasta esconderse de él.

En la actualidad, al menos según la web de la escuela donde imparte clases de canto, Wulf reside en una granja en el área de Winchester (Virginia) con su esposo. Tienen dos hijos adultos, uno estudiando en Virginia Tech y otro en Chicago en la Escuela de Medicina Rush.