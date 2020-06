Profanan una estatua de Voltaire en París Desde hace días, se habían multiplicado las provocaciones y amenazas de distinta naturaleza

La barbarie ignorante ha hecho escala en París. Un grupito «anti racista» ha pintarrajeado de rojo una de las estatuas parisinas más populares de François-Marie Arouet, Voltaire (1694 - 1778), uno de los grandes patriarcas del pensamiento ilustrado más universal.

Desde hace días, se habían multiplicado las provocaciones y amenazas de distinta naturaleza. El presidente Emmanuel Macron había advertido que Francia «no consentirá» la profanación de su patrimonio histórico.

Una semana más tarde, tras el tumulto de la noche de la Fiesta de la Música, unos desconocidos mancharon, ensuciaron y pintarrajearon en rojo la estatua de Voltaire que se encuentra más próxima del museo del Louvre, en un pequeño jardín, al principio de la calle del Sena.

La estatua groseramente profanada es una obra muy popular de Léon-Ernest Drivier, un discípulo de Rodin. Y se encuentran en un lugar altamente simbólico: frente al Louvre (en la orilla opuesta del Sena), a dos pasos del Instituto, la Academia y el muelle Voltaire, donde falleció el legendario escritor.

El presidente Macron terminó su mensaje solemne a la nación del pasado día 14 de este mismo mes de junio con esta declaración: «Seré muy claro, ante nuestros compatriotas. La Nación no borrará ningún nombre de su historia. No olvidaremos ninguna de las obras de nuestros antepasados. No suprimiremos ninguna de nuestras estatuas, que forman parte de nuestra historia. Debemos vivir juntos, sin negar nunca lo que somos».

Esa declaración fue interpretada como el inicio de una lucha de fondo contra el multiculturalismo étnico y separatista. El ministerio del Interior ha ordenado la búsqueda y captura de los autores de la profanación de la estatua de Voltaire.