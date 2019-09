Pillan a una mujer masturbándose mientras ve a Tom Hiddleston actuar en Broadway

Tom Hiddleston es noticia, y no por su última aparición en una película de superhéroes ni tampoco por su trabajo en Broadway. Lo es por una bochornosa situación que protagonizó una de las telespectadoras que acudió al teatro Bernard B. Jacobs, en Nueva York, a verle. El actor protagoniza «Betrayal» junto a Zawe Ashton y Charlie Cox, y fue la pasada semana cuando un usuario de la página especializada en Broadway «All That Chat» denunció que una espectadora se masturbaba «cada vez que Hiddlestone decía algo provocativo». Según cuenta, lo hizo hasta en dos ocasiones.

«Cada vez que Tom Hiddleston decía algo provocativo mi compañera podía notar un golpe rítmico contra su reposabrazos, enfatizado con gemidos ocasionales y risas», dice su texto. La obra es bastante silenciosa, por lo que los espectadores pudieron escuchar perfectamente los gemidos de la chica, provocando incluso que el hombre que estaba su lado se marchara de la sala.

If I’m reading this All That Chat post correctly, a female audience member masturbated to Tom Hiddleston during a performance of Betrayal on Broadway. pic.twitter.com/dVhmrAycQT