Paradores y Víctor Manuel presentan la segunda edición de Caprichos Musicales El festival musical recorrerá por segundo año consecutivo los edificios más emblemáticos de la cadena hotelera

Con el retraso característico que acompaña a todo lo burocrático, ayer se presentó en el Instituto Cervantes la segunda edición de Caprichos Musicales, un festival auspiciado por Paradores que durante el verano llenará de música algunos de los edificios más bellos que custodia la cadena.

Oscar Lopez Águeda, presidente, abrió el acto repasando los números de la edición del año 2020 (se vendieron el 75% de las entradas en plena pandemia) para después destacar el palmarés de los artistas que actuarán este año: entre los ocho suman veinte Grammys, 6 Grammys y 1 Óscar. Concluyó su intervención con una misiva encubierta para las autoridades: «Toca vacunar, vacunar y vacunar».

El cartel — Jorge Drexler, El Cigala, Buika, Andrea Motis, Chucho Valdés, Estrella Morente y Tomatito— fue presentado por Víctor Manuel, que actuará también el 19 de junio en el Parador de Corias (Asturias).

El astur, que aprovechó para introducir una cuña forzada al recordar que fue Ana Belén la primera que grabó una canción de Drexler en España, cerró el acto de presentación con buenas palabras para los organizadores y patrocinios.

Ya en la ronda de preguntas, respondió así a la del cronista:

-Usted es un artista muy involucrado en la vida política y social del país. ¿Tiene un pronóstico para las elecciones del martes?

-Fatalmente sí. Creo que la campaña está siendo terrorífica, con algunas candidatas haciendo cosas realmente incomprensibles. También, de camino aquí he escuchado en la radio que Vox y un sindicato están organizando un acto conjunto, algo que no puedo entender. No sé qué más cosas pueden pasar pero ya espero cualquier cosa.

El ciclo, que promete, comenzará el día 12 de junio en Nerja con El Cigala y concluirá en el Parador de Cardona el día 2 de octubre con el jazz de Andrea Motis. Las entradas están ya a la venta en www.caprichosmusicales.com