Pablo Iglesias la lía tras decir: «Superman es más de derechas y Batman, de izquierdas» Muchos usuarios de Twitter rechazan la reflexión del candidato de Podemos desde múltiples frentes

ABC Actualizado: 05/04/2019 15:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En campaña electoral los políticos tienen que dejarse ver por las televisiones para vender su simpatía. Y eso pretendía con su visita Pablo Iglesias al «El programa de Ana Rosa», en donde departiendo con un niño dijo: «Superman es más de derechas, y Batman, de izquierdas». Y Twitter se ha lanzado al ingenio y el conocimiento para reírse y señalar cuán equivocado esta el político de la formación morada.

«Pablo Iglesias dice que Batman es de izquierdas porque vive en una mansión a las afueras de la ciudad», sería el básico de la mofa en este caso, puesto que muchos tuiteros han señalado algunas de las características más representativas del superhéroe murciélago. «Bruce Wayne, multimillonario, con un casoplón de quitar el hipo, dueño de un grupo empresarial que ríete tu de Amazon y de Inditex, que diseñan para el ejército de los E.E.U.U... ¡Es de izquierdas! Lo ha dicho Pablete…», tuitea otro. O «A lo mejor Pablo Iglesias cree que Batman es de izquierdas porque está forrao». «Batman es un multimillonario gracias a una herencia, capitalista, criado de un casoplón como un niño bien, que tiene un trauma y ahora va de justiciero nocturno obseso del control, al margen de la policía. Pero tú a lo tuyo con la guitarrita, Pablo», apunta otro. En fin, ejemplos a patadas.

Pablo Iglesias dice que Batman es de izquierdas porque vive en una mansión a las afueras de la ciudad. pic.twitter.com/eXN9my1ydU — Froilán I de España (@FroilLannister) 4 de abril de 2019

En este sentido, también hay quienes salen a modificar la imagen que tiene el líder izquierdista sobre Superman: «Este tío es modorrol. Superman es un granjero de Kansas refugiado de un planeta destruido el Batman es un excéntrico empresario que vive en las lomas del gallego y gasta bien de pasta en cachivaches tecnológicos y en un coche híbrido». «Yo no sé mucho de superhéroes pero ¿Batman (Bruce Wayne) no era el heredero multimillonario con mayordomo, casoplón y cochazo y Superman (Clark Kent) un niño adoptado por una familia humilde que termina siendo periodista?», comenta otra. Y por último, otro dice: «No entiendo cómo alguien puede creer que Superman sea de derechas siendo un inmigrante ilegal criado por una pareja humilde de granjeros que lucha contra las injusticias y trabaja como periodista Aparte, su archienemigo es un empresario multimillonario maquiavélico y xenófobo».

No entiendo cómo alguien puede creer superman de derechas siendo un inmigrante ilegal criado por una pareja humilde de granjeros que lucha contra las injusticias y trabaja como periodista.

Aparte, su archienemigo es un empresario multimillonario maquiavélico y xenófobo — David (@Martes_Marciano) 5 de abril de 2019

Por otro lado, están los que cuestionan que Pablo Iglesias tenga idea alguna de lo que está diciendo. «Una cosa te voy a decir, Pablo Iglesias. ¿Me pongo yo a opinar de política, que no tengo ni putísima idea? Pues toma nota», tuitea el popular escritor Juán Gómez-Jurado. «Pablo Iglesias, claramente en eso de los cómic no estas en tu elemento macho... O no has leído muchos cómics o de política vas regular, de todas formas aunque hablaras de política americana (Que es la de ellos) tampoco habrías acertado...»

Una cosa te voy a decir, @Pablo_Iglesias_. ¿Me pongo yo a opinar de política, que no tengo ni putísima idea? Pues toma nota. pic.twitter.com/IscMywD4lx — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 4 de abril de 2019

Y, por último, queremos ofrecer esta disertación tuiteara del escritor Xandru Fernández en donde reflexiona sobre por qué no es posible que Batman sea de izquierdas. Bajo este tuit inicial «¿Es Batman de izquierdas, como dice Pablo Iglesias? Claro que no. Hay señales de que NO PUEDE serlo» desencadena el aluvión argumenal que a continuación podrá leer quien guste pinchando el tuit.

Una cosa te voy a decir, @Pablo_Iglesias_. ¿Me pongo yo a opinar de política, que no tengo ni putísima idea? Pues toma nota. pic.twitter.com/IscMywD4lx — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 4 de abril de 2019