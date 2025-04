La oposición desmonta el triunfalismo de Iceta: «Es propaganda»

Lo primero que hizo Miquel Iceta en su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Senado, a finales de enero, fue pedir disculpas por no haber acudido antes. Debió haberlo hecho hacia el mes de noviembre, pero no acudió a la Cámara Alta ... hasta casi siete meses después de su nombramiento. Allí reconoció que el ministerio lleva «bastante retraso» en la ejecución del Estatuto del Artista , pactado por consenso en 2018, pero los grupos parlamentarios llevan tres meses sin poder plantear sus quejas en el Congreso, sobre esta o algunas de las 108 iniciativas que siguen en el aire. El presidente de la comisión, el socialista Agustín Zamarrón , suspendió la convocatoria de diciembre porque algunos diputados habían alegado cansancio .

Y así, sus señorías han llegado a febrero, cuando por fin se reunirán los portavoces de Cultura. Iceta, que cuenta con el presupuesto más alto desde 2009 y estos días ha presumido de ‘Mata Mua’ tras firmar el acuerdo con Carmen Thyssen, vende que ha cumplido todos los compromisos de su departamento. La oposición, en cambio, solo ve propaganda en el discurso del ministerio. «Lo que dicen que han cumplido lo han cumplido mal», resume Sol Cruz-Guzmán , portavoz de Cultura del PP en el Congreso. «El Gobierno ha dedicado mucho más tiempo a hacer propaganda que a arreglar la situación de la cultura española», añade José Ramírez del Río , de Vox: «El problema es la cantidad de proyectos que de manera repetida se quedan en el tintero».

Empecemos por el Estatuto del Artista. Después de que la oposición reclamara una y otra vez al exministro Uribes que pusiera en marcha la comisión interministerial para que el proyecto tan deseado por el sector por fin echara a andar, fue Iceta quien convocó la primera reunión entre departamentos , en septiembre. Las medidas, no obstante, empezarán a ejecutarse este año, tal y como se contemplaba en el calendario del anterior equipo ministerial. El Estatuto del Artista, lamenta Vox, «sigue durmiendo el sueño de los justos, con solo 8 puntos de 75 desarrollados de forma legislativa». El PP, por su parte, afirma que la comisión interministerial se convocó por su insistencia.

Otras iniciativas de las que Iceta ha presumido son el bono cultural joven , la medida estrella anunciada por Pedro Sánchez en octubre, o la transposición de la directiva europea en materia de derechos de autor. La primera –el cheque de 400 euros que los jóvenes de 18 años podrán gastar en cultura– no será efectiva hasta mediados de año porque antes hay que implementar el operativo y el soporte técnico. La transposición de la directiva se aprobó con cinco meses de retraso sobre lo pactado con Bruselas y, en su tramitación parlamentaria, ya han entrado más de cien enmiendas. «Se ha hecho sin diálogo», avisa el PP.

Cocapitalidad de Barcelona

Los 20 millones del convenio de cocapitalidad cultural de Barcelona , aprobado por decreto en el Puente de la Almudena, provocó las críticas de varios ayuntamientos y comunidades . El acuerdo con Carmen Thyssen , tras una década de negociaciones, lo ha firmado Iceta, pero fue su antecesor quien lo dejó encarrilado. «En general –dicen fuentes de Ciudadanos–, nos parece que el desempeño del señor Iceta está siendo escasamente ambicioso, habida cuenta de la importancia del ámbito de la Cultura y de la convicción que tenemos los liberales de que esta no sea una cartera de segunda, sino una política integral».

De cara a este 2022, Cultura tiene previsto presentar tres leyes: la de Patrimonio, la del Cine y la que regulará la Oficina Española de Derechos de Autor. Uribes presentó un anteproyecto de ley de Patrimonio, pero Iceta la retiró en septiembre porque consideró que la iniciativa, rechazada por varias comunidades, había «nacido muerta» . Nada más ha dicho desde entonces, ni siquiera hace dos semanas en el Senado, donde anticipó sus próximas medidas. Tampoco se ha reunido con las comunidades. El PP avisa de que si el ministerio sigue retrasando su presentación, difícilmente podrá salir adelante.

Mismo programa

La que más posibilidades tiene de aprobarse, concede la oposición, es la ley del Cine. Ya ha sido comentada con el sector y está previsto que llegue al Consejo de Ministros mañana. En la agenda legislativa del departamento que dirige Iceta hay anunciados, además, dos reales decretos: uno para desarrollar la Comisión de Propiedad Intelectual y otro para determinar qué equipos y aparatos estarán sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada.

«Si comparas los discursos de Guirao, Uribes e Iceta, ves que son muy semejantes. Dicen prácticamente lo mismo. Los proyectos de los distintos ministros eran los mismos porque no han hecho prácticamente nada», asegura Ramírez del Río, de Vox. «Es verdad que este ministro no lleva más de seis meses y tampoco se le pueden hacer grandes exigencias. Casi toda la iniciativa legislativa ha sido para atender a las emergencias debidas al Covid, y se tardó tanto en aprobar el decreto de ayudas que la norma que salió ya no tenía sentido. Tenemos que ser muchísimo más rápidos en la tramitación de las normas. Vienen con unos presupuestos muy expansivos, pero luego la ejecución presupuestaria no se corresponde».