El número dos de Iceta plantea que el bono cultural permanezca más años «¿Cómo van a hacer para sacar esos 210 millones cuando no haya fondos europeos si siempre van tan justos?», plantea el PP

El secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos , aseguró ayer que el Gobierno tiene la intención de que el bono cultural joven , para el que ha presupuestado 210 millones de euros , permanezca en el tiempo, al margen de las próximas citas electorales. El número 2 de Miquel Iceta salió así al paso de las críticas vertidas contra la medida estrella del ministerio, principalmente del PP y Vox.

En la Comisión de Cultura celebrada este lunes para debatir los Presupuestos de 2022, la popular Sol Cruz-Guzmán calificó de electoralista el 'bonovoto', por estar dirigido a ese medio millón de jóvenes que con su entrada en la mayoría de edad estarán listos para votar. José Ramírez del Río , de Vox, criticó que el Gobierno haga este desembolso de 400 euros para medio millón de jóvenes cuando muchos españoles aún no han recuperado sus niveles de renta precrisis. «Van a intentar saquear a los padres para comprar a los hijos», dijo Ramírez del Río.

«¿Por qué hacen como si no les gustase el bono cultural? Yo estoy convencido de que sí les gusta. Es una medida que nos suena bien a todos», respondió Francos. Para desechar las acusaciones de electoralista, aseguró que la voluntad del Gobierno es que esta partida permanezca en próximos ejercicios.

«Nosotros ya propusimos el bono cultural en nuestras enmiendas -señaló Cruz-Guzmán-. Pero vemos inoportuno que sea para los que cumplan 18 años. ¿Su previsión es que se mantenga en el tiempo? ¿Y cómo van a hacer para sacar esos 210 millones cuando no haya fondos europeos si siempre van tan justos? ¿No será más fácil apoyarse en las industrias culturales?».

Francos compareció ante los portavoces de Cultura de la oposición para abordar las líneas generales de los presupuestos del ministerio, que en 2022 ascenderán a 1.589 millones de euros , un 38,4 por ciento más que este año. Esta partida incluye los fondos europeos para la recuperación del coronavirus; sin ellos, dijo Francos, el presupuesto sería el más elevado desde 2009.

Con idéntico discurso al expresado por Iceta estos últimos días, el doble objetivo de estas cuentas es apoyar el tejido industrial y contribuir a su recuperación tras la irrupción de la pandemia, y fomentar hábitos culturales y deportivos, creando nuevos públicos entre los jóvenes. En definitiva, se trata de acompañar el «renacimiento cultural» que el Gobierno del PSOE espera en los próximos meses.

«Veo que la cursilería no ha abandonado La Moncloa», apuntó Guillermo Díaz , de Ciudadanos. A su juicio, estos presupuestos son irrealizables. «Vaticino que este presupuesto no ejecutará más del 35 por ciento planificado. Lo digo porque en presupuestos más modestos, de años pasados, la ejecución ha sido más pobre. Es muy osado lo que nos traen aquí».

El portavoz de Cultura de Ciudadanos criticó que se hayan dejado fuera partidas destinadas al mecenazgo y que tampoco se hayan reservado fondos para el desarrollo del Estatuto del Artista, que según Iceta se ejecutarán a lo largo de los próximos meses. «Vaya renacimiento. ¿Qué han hecho con el dinero que tenían los presupuestos pasados para el Estatuto del Artista?», preguntó Díaz.

Sobre este asunto, la portavoz popular, Cruz-Guzmán, dijo que tres años después de que el Congreso aprobara por unanimidad la carta de derechos que configura el Estatuto del Artista , a día de hoy la oposición ya se esté conformando con que les digan que «quizás se puedan aprobar algunas de esas medidas».

Cruz-Guzmán advirtió también del riesgo de que el Ejecutivo no sea capaz de ejecutar a tiempo los fondos europeos y buena parte de los millones de euros esperados «se queden en papel mojado si no saben cómo gastar el dinero» y urgió a tener en cuenta comunidades como Andalucía y Valencia, y no solo Cataluña.

A este respecto, el secretario general de Cultura aseguró que la voluntad del Gobierno de descentralizar la industria cultural es total. «Si hay un ministro que tiene obsesión por descentralizar la cultura y el deporte, ese es Iceta. Nunca se ha escondido de cuál es su opinión de cómo debe ser el Estado, compuesto y federal», afirmó.