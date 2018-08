Un nuevo mapa del mundo busca ser el más preciso

Hay un mundo diferente en cada mapa, puesto que ninguno es preciso. O sea, todos los mapas mienten. Y el dominante que estamos habituados a utilizar no está exento de críticas. Recientemente, unos investigadores han intentado dar con el mapa más preciso habido hasta el momento: el new Equal Earth map.

Nuestro planeta es una esfera achatada por los polos, un geoide. Para representar en un mapa la superficie de la Tierra se utilizan proyecciones (transformaciones matemáticas) que buscan reflejar el tamaño, las formas y las distancias en los distintos continentes. El mapa más popular y habitual es el conocido como Mercator, pero cuenta con detractores, como hemos comentado, entre ellos la Unesco o muchas ONG. El principal reproche de estas organizaciones consiste en que este mapa no respeta el tamaño real de los continentes, magnificando a Europa y Norteamérica respecto al resto, y proponen el mapa de Peters (o Gall-Peters), que ajusta mucho más fielmente las áreas de los continentes.

Y es que lo largo de la historia, los cartógrafos se las han ideado de todas las maneras para proyectar las masas terrestres de la Tierra sobre una superficie plana, una tarea complicada. Si en el Mercator, África es muy pequeña en comparación con los continentes del norte, en otros mapas hay igualmente imperfecciones. Y el nuevo mapa, denominado Equal Earth, tiene como objetivo resolver muchos de estos problemas, manteniendo los tamaños relativos de las diferentes áreas terrestres sin sacrificar una presentación «agradable y equilibrada a la vista», informa «The Daily Mail».

Bojan Šavrič, Tom Patterson y Bernhard Jenny dicen que Equal Earth se construye a partir de las ideas de la proyección de Robsinson, pero captura los tamaños de los continentes con mayor precisión. Ha habido muchos otros intentos en mapas de áreas iguales, explican los investigadores. Esta búsqueda de un mapa más preciso, cuentan los autores, se inició como consecuencia de la noticia de que las escuelas públicas de Boston estaban descartando el mapa Mercator por fallido (y Eurocéntrico) en favor de la proyección Gall-Peters.

Como hemos dicho antes, Patterson y compañía se inspiron en el mapa de proyección de Robinson, que fue diseñado por un hombre llamado Arthur H. Robinson en 1963. Más tarde fue adoptado por la National Geographic Society (NGS) en 1988. Así, este mapa se inspira en la proyección Robinson pero mantiene el tamaño relativo de las áreas.

