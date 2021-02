No tengáis miedo | Albert Soler, periodista. Presenta ‘Barretinas y estrellas’ «No ser una persona civilizada es ser un cobarde»

Salvador Sostres

-Está bien una entrevista, así nos insultarán a la vez.

-A la turba hay que tenerla en nómina.

-Los dos aquí juntos les ayudaremos a ahorrar.

-Que hoy votamos.

-Que yo no he votado nunca.

-Nunca.

-Sólo al delegado de COU. Y voté por mí mismo. Sólo saqué un voto.

-Usted es de Gerona. Apellidos catalanes, educación catalanista. ¿Qué se torció?

-Otro condicionante.

-Más importante que la sangre.

-No aguanto a los gilipollas.

-¿No tiene otra palabra?

-No. Los gilipollas. Y no los aguanto. Y estos líderes del ‘procés’ no es que sean inútiles, racistas o mentirosos, que lo son. Es que son unos gilipollas.

-Que es día de votaciones, señor Soler.

-Nosotros no estamos sujetos a la junta electoral.

-Nosotros, que nos queremos tanto.

-Y yo además soy periodista.

-Yo soy Maruja Torres.

-No, no, tú también, claro. Y por lo tanto dudamos. ¿Tú no dudas?

-Se empieza dudando y se acaba en el cuarto oscuro.

-Yo cuando empezaron a decirnos que seríamos la Dinamarca del sur vi que todo el mundo se lo creía y nadie dudaba, ni siquiera preguntaba. Era una farsa y lo denuncié.

-Entonces empezó a rebautizar a los líderes del ‘procés’.

-Me di cuenta de que no bastaba con nombrarlos. Había que explicarlos.

-El Vivales.

-Un día mi padre vio a Puigdemont en la tele y dijo: «Éste es un vivales».

-Lo es.

-‘Vivales’ se usaba mucho antes, una palabra en castellano que se decía hablando en catalán.

-Decidió recuperarla.

-La busqué en el diccionario de la RAE. Y la definición era exacta: ‘Vividor y desaprensivo’. No faltaba más que una foto de Puigdemont.

-En uno de sus artículos se disculpó como gerundense por todo lo que Gerona había dado en los últimos tiempos.

-Es que no hemos parado: Lluís Llach, Quim Torra, Carles Puigdemont, la loca aquella, Vilallonga, que fue consejera de Cultura. No me extraña que la gente esté cabreada con los de Gerona.

-¿Es difícil vivir en Gerona, escribiendo lo que escribe?

-Si quieres un cargo público, sí. Pero si sabes quiénes son tus amigos, tu familia y te gusta tu trabajo, es como vivir en cualquier otra parte.

-¿No le dicen nada por la calle?

-Es que yo tengo cara de tipo peligroso.

-Cobardes.

-La inmensa mayoría son personas civilizadas. Y no ser una persona civilizada es ser un cobarde. En Gerona y en todas partes.

-El conflicto catalán.

-No existe. Yo no tengo ningún problema. Sólo lo tienen ellos. Los que están en la cárcel y los fugados.

-¿Hay que negociar con ellos?

-¿Negociar qué? ¿Qué puede ofrecer Cataluña a cambio? ¿Qué as tiene en la manga? ¿Si no negociamos qué harán? ¿Poner más lazos, cortar más calles? Que lo hagan. Y si se pasan, ya saben cómo acabarán.

-¿Qué nos ha pasado?

-Es como titulé mi anterior libro: ‘Cansados de vivir bien’. Nunca en nuestra historia los catalanes habíamos vivido tan bien.

-Y luego está la izquierda.

-Yo soy de izquierdas.

-¿Y ahí no duda?

-Empecé a dudar cuando los que se supone que son de izquierdas, en lugar de ir a los barrios obreros, empezaron a hablar en femenino y a travestir al muñequito del semáforo.

-Y Podemos.

-Me lo ponen difícil. ¿Tú has visto el pelo que se ha puesto Jaume Asens? Desconfía de quien no lleva su calvicie con dignidad, como tú y yo. Y más si se dedica a la política.

-La única izquierda sensata fue la de Felipe González.

-¿Felipe fue de izquierdas?

-Es el presidente más de derechas que hemos tenido, por eso ha sido el que más me ha gustado.

-La izquierda no tiene que estar nunca en el poder. Tiene que estar en la oposición y en la calle.

-¿Usted se siente más representado por Pedro Sánchez que por Pablo Casado?

-¿Pablo Casado es de derechas?

-Podemos es humo.

-Yo soy un anarcoaristócrata.

-Yo un anarcopiadoso.

-Pilar Rahola aún no ha entendido que el periodismo está reñido con la militancia.

-De todas las cosas que Rahola no entiende, usted elige ésta.

-Yo no invitaría nunca a un político a cenar a mi casa, y si lo hiciera no colgaría las fotos.

-¿Aún se liga escribiendo?

-Yo escribo para eso.

-¿Y cómo le va?

-Mal. Escribo libros para ligar en las presentaciones, pero antes voy a comer con mis amigos para celebrarlo y luego llego tan borracho que ya no sirvo para nada.