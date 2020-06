El mundo de la música se une al #BlackOutTuesday con un día de silencio por George Floyd

Los principales sellos discográficos han suspendido su actividad durante el día de hoy para expresar su apoyo contra la violencia policial contra los afroamericanos en los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, una iniciativa a la que se han unido varios artistas.

Sony Music, Warner Music Group y Universal Music participan así en «Black Out Tuesday». Lo ven como «un día para observar, contactar y organizar», de acuerdo con un mensaje publicado por Universal; bien como «un día de acción dedicado a cambios significativos en nuestra sociedad, ahora y en el futuro», según Sony, o contribuir a Black Lives Matter y otros grupos que luchan contra la «injusticia racial», para Warner.

Todas las compañías subsidiarias de estos tres gigantes de la industria de la música así como muchos sellos independientes, han indicado que también se unirán a esta iniciativa, de acuerdo con AFP.

La iniciativa, que usa la palabra clave #TheShowMustBePaused («El espectáculo debe ponerse en pausa», haciendo un juego de palabras con «The Show Must Go On», «El espectáculo debe continuar») fue lanzada por dos directivas negras de la industria de la música, entre las que se encuentra Jamila Thomas, d 'Atlantic Records, una subsidiaria de Warner Music Group.

La iniciativa se hace eco de la muerte de George Floyd a manos de la policía y el movimiento de protesta que ha surgido después. Las dos mujeres se refieren a ella como un llamamiento a la industria de la música, «que se ha beneficiado principalmente del arte negro», para proteger y mejorar la comunidad negra.

Varios artistas, incluidos los Rolling Stones, David Guetta, Massive Attack y Quincy Jones han anunciado que participan en #TheShowMustBePaused. «Es difícil encontrar las palabras, porque he enfrentado el racismo toda mi vida», tuiteó el productor y músico Quincy Jones. «Dicho esto, está resurgiendo y maldita sea, es hora de abordarlo de una vez por todas».

It’s hard to know what to say because I’ve been dealing with racism my entire life. That said, it’s rearing its ugly head right now & by God it’s time to deal with it once & for all. My team & I stand for justice. Convos will be had & action will be taken. #THESHOWMUSTBEPAUSEDpic.twitter.com/0pehqgGN6o