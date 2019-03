El monumental enfado de John Lennon con la industria discográfica por la censura de «Two Virgins» El primer disco del ex Beatle junto a Joko Ono causó un gran escándalo por las imágenes de la pareja desnuda de la portada y la contraportada. Ahora se subasta la histórica carta en la que muestra su disgusto por las dificultades a las que tuvo que enfrentarse

ABC @abc_cultura Actualizado: 15/03/2019 13:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Two Virgins» es el primer álbum experimental publicado por John Lennon y Yōko Ono en 1968, justo después de la separación de los Beatles. El disco generó un gran escándalo debido a su portada y contraportada, en la que aparecían ambos completamente desnudos.

Publicado por el sello discográfico Apple, EMI y Capitol se negaron entonces a distribuirlo (aunque EMI se encargó de masterizar e imprimir el álbum en el Reino Unido, donde solamente se hicieron 5.000 copias), por lo que los encargados de hacerlo fueron Track Records en el Reino Unido y Tetragrammaton Records en los Estados Unidos seis meses más tarde.

Lo distribuyeron dentro de una funda de papel marrón con un recorte ovalado que permitía ver tan sólo las caras de la pareja. Esta cubierta llevaba impresa la siguiente cita bíblica: «Estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse uno de otro». (Génesis, 2:25). No obstante, muchas copias fueron embargadas por obscenas en ciertas partes de Estados Unidos.

A pesar de estos problemas con el marketing, la pareja continuó presionando los límites de la censura, sobre todo con el uso de la palabra «fuck» («joder») en dos canciones: «Working Class Hero», de Lennon, y «Open Your Box», de Ono, un tema prohibido muy subido de tono que se incluía en la cara B del single «Power to the People» del ex Beatle en 1971.

Texto de la carta

Ahora la casa de subastas RR Auctions ha puesto a la venta, con un precio de salida de 15.000 libras, la histórica carta que escribió John Lennon mostrando su monumental enfado por toda esta censura tan solo tres días después de haber publicado «Imagine».

La misiva está dirigida a «Martin George of Rock Ink», por lo que algunos especialistas creen que el destinatario era George Martin, el último productor de los Beatles. Sin embargo, Mark Lewisohn ha contado al periódico The Times que estaba contestando al periodista Martin George, que escribía para una publicación clandestina denominada Ink.

A continuación, reprocucimos literalmente el contenido de la misiva que se va a subastar:

«Yoko y yo sacamos “Two Virgins” a pesar de que [subrayado] haber sido propietarios de Apple. Lo hicimos en mayo ¡y nos jodieron hasta noviembre! Luego EMI (que tiene el control real) escribió cartas de advertencia a todos sus títeres repartidos por el mundo y les dijo que no lo apoyaran de ninguna manera (esto después de que Sir Joe [Lockwood, presidente de EMI] nos dijo cara a cara que haría "todo lo posible" para ayudarnos a conseguirlo, ¡y nos pidiera copias autografiadas!)».

«En los Estados Unidos salió en Tetragrammaton, que desapareció dejando unos pocos miles de copias (que se vendieron envueltas discretamente en bolsas de papel marrón). Los minoristas aquí y allá estaban demasiado asustados para manejarlo y se vendió muy poco; es muy conocido, pero no mucha gente puede comprarlo actualmente. En la mayoría de los otros mercados importantes, por ej. Japón, nunca se ha publicado».

«En mi último disco en reino Unido, EMI me ha dejado cantar "joder", pero no han dejado que la letra de la canción se imprima. El tema de Yoko "Open Your Box" ha sido prohibido (de nuevo por una carta de EMI) en todas partes. Solo ha salido en Reino Unido una versión censurada. He pensado que te gustaría saberlo».