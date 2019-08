España, camisa blanca Miquel Iceta: «Podemos se planteó su acción política como un aquí te pillo, aquí te mato» Primer sercretario y candidato a la presidencia de la Generalitat del PSC

—No me creo que le guste la vacación.

—No hay nada que me guste más que mi trabajo, pero si para algo me van bien un par de semanas de vacaciones es para no hacer nada.

—Usted ha dividido, y derrotado, al independentismo.

—La división ya estaba. Lo único que ha hecho el PSC es leer bien la realidad. Hemos hecho lo de siempre: buscar acuerdos, no dividir Cataluña y no romper con España.

—No siempre ganaron.

—No siempre nos vieron útiles, eficaces, coherentes.

—El sorpasso de Podemos.

—Se tenía que producir en 2015, primero en el Parlament y luego en el Congreso, nunca llegó a ser y a partir de ahí empezamos a remontar.

—El PSC.

—Nosotros fijamos una posición. Gestionamos nuestras contradicciones. No queremos quemarlo todo, no queremos asaltar el cielo, queremos repartir la Tierra.

—Un «quickie».

—Podemos se planteó su acción política como un aquí te pillo, aquí te mato, y a la primera. El cielo por asalto. No tuvieron premio.

—Tampoco Ciudadanos.

—La nueva política ha envejecido de golpe y mal. Del todo a la nada, como Salvini en Italia.

—Vuelven los viejos rockeros.

—Ahora ellos son los viejos y nosotros somos vintage.

—Albert.

—Entre la bisagra y el bloque ha elegido lo segundo. Yo creo que se equivoca, porque refuerza al PP.

—Otro que busca el sorpasso.

—No lo conseguirá. Ha tendido siempre a infravalorar la fuerza de los demás y a creer demasiado en la suya.

—Esto me suena.

—Claro, porque los independentistas hacen exactamente lo mismo con España. Ha pasado casi siempre. «Espanya morta», decía el poeta Joan Maragall. Y no podía estar más viva.

—España, Francia.

—Nos habría ido peor si hubiéramos sido franceses. Francia ha arrasado en su territorio con cualquier otra identidad. España siempre deja un espacio para la diversidad.

—Independentistas.

—Primero confundieron deseo con realidad y ahora les cuesta digerir lo que hicieron.

—«Ho tornarem a fer».

—Tendrán que encontrar un momento para la autocrítica. Y vale más que no lo vuelvan a hacer, y que hagan algo distinto.

—Volver.

—Los políticos no nos podemos comprometer a no equivocarnos, pero sí a no cometer los mismos errores.

—Usted propone votar.

—Nunca he dicho que se tenga que votar la independencia sino un acuerdo que nos permita continuar juntos.

—Referendos.

—Cada vez me gusta menos la democracia directa. Mira el Brexit. Una cosa es escuchar y la otra no ejercer tus responsabilidades. Las decisiones tienen que tomarlas los partidos y luego rendir cuentas en las urnas.

—Las emociones.

—La democracia ya no es lo que era desde que las emociones entraron de un modo tan grossero en la política.

—Ustedes empezaron, con el resentimiento social.

—Yo no estoy contra los ricos, pero no quiero pobres.

—ERC quiere ser la vieja CiU.

—Si lo consiguen, encantado, pero hasta ahora, en los momentos decisivos, se han acabado deslizando por el otro lado: Puigdemont quiso convocar elecciones y le forzaron a declarar la independencia, y le tumbaron los presupuestos a Sánchez, forzando el adelanto electoral.

—Y luego lo suyo.

—Sí, ellos fueron los primeros en vetarme para el Senado.

—Valls.

—Ciudadanos abona el conflicto para presentarse como solución. Valls ha entendido mejor la política catalana. Si fuera por Rivera, Barcelona tendría un alcalde y un presidente de la Diputación independentistas.

—Quieren conflicto.

—Han interiorizado la idea de que sólo sirven para el conflicto. Cuando ganan las elecciones no saben qué hacer y encima se marchan, como Arrimadas. Y si pueden limitar el poder de los independentistas, no quieren.

—A usted, en Madrid, le meten en el saco de los independentistas.

—A la hora de la verdad, el PSC siempre ha estado del lado de la Ley y del orden. Si yo fuera independentista no tendría pintadas amarillas ni cristales rotos en las sedes de mi partido.

—La sentencia.

—España es una democracia plena. Con separación de poderes. Todos pudimos ver el juicio del Supremo. Lo primero que hay que hacer con una sentencia es acatarla, aunque no te guste. Y al día siguiente, volver a la política.

—¿Qué significa?

—Que la Constitución tiene muchos artículos además del 1, el 2 y el 155.

—Indulto.

—Soy un amante de la legalidad. Si la Ley prevé medidas de gracia y alguien las pide, habrá que valorarlas.

—Elecciones.

—En Cataluña veo al independentismo muy dividido para aguantar mucho más allá del invierno o la primavera. En el conjunto de España, ni Podemos ni Ciudadanos han entendido el rol que los españoles les otorgaron el 28 de abril.

Qué es el verano Una sopa fría. La de tomate. Una canción. «I shall sing», de Art Garfunkel. Un restaurante. Giardinetto, en homenaje a Leopoldo Pomés. Una película. «Un amor de verano». Una textura. La de las cerámicas japonesas imperfectas. Una bebida. Aperol Spritz.