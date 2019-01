PEN México no firmó la declaración a favor del independentismo catalán Así lo asegura su presidenta, la escritora Magali Tercero, tras la renuncia de Vargas Llosa

«PEN México, a través mío, no firmó la declaración sobre Cataluña», así de rotunda comienza la breve carta que Magali Tercero, escritora y presidenta del centro, envió el pasado miércoles a los 40 socios de la organización en el país. La respuesta de Tercero se produce un día después de que PEN Internacional, la asociación mundial de escritores, incluyera a su centro en México como uno de las 14 firmantes de un comunicado que instaba a las autoridades españolas a liberar a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

«Quizá por una razón tecnológica no me llegó el documento. No la habría firmado sin consultarles a ustedes por tratarse de un asunto muy delicado», continúa el breve texto con el que niega que PEN México haya dado apoyo al polémico comunicado que ha provocado la renuncia «irrevocable» de Mario Vargas Llosade la asociación, una entidad que el peruano presidió entre 1977 y 1980 y de la que era presidente emérito. «Mi renuncia tiene que ver con el comunicado lleno de mentiras y calumnias que acabas de difundir contra el régimen democrático de España», dijo Vargas Llosa en una carta el 22 de enero dirigida a Jennifer Clement, presidenta del PEN Internacional.

«Creo que como asociación lo mejor es mantenernos de lado en el tema político. No me quiero pelear con PEN Internacional, pero no se hizo lo correcto», dice Tercero a ABC sobre un tema que ha provocado un cisma en la organización de escritores. «Prefiero no dar mi opinión porque no conozco bien la situación en Cataluña», comenta con respecto a un comunicado que ha contado con el rechazo, hasta ahora, de cuatro miembros de PEN México, según Tercero.

«Todos reconocemos la diferencia cultural catalana. Pero reconocerla no significa ser partidario de actitudes provincianas y coadyuvar a la inestabilidad social de un país», escribe el escritor mexicano Víctor Manuel Mendiola en una carta enviada a todos los socios de PEN México en respuesta al comunicado de Tercero. «La causa fundamental del PEN internacional no es, ni debe ser, comprometerse en una lucha partidaria y abandonar la vocación literaria e intelectual de nuestra organización de escritores», continúa en su escrito Mendiola, quien ganó en 2005 el Premio Latino de Literatura por el Instituto de Escritores Norteamericanos de Nueva York.

«El PEN representa precisamente lo contrario: la creación abierta y cosmopolita», sentencia.

«Me alegra esta aclaración porque en mi caso coincido totalmente con la carta de Mario Vargas Llosa sobre la grave deriva del Pen Internacional al tomar partido por el movimiento racista y supremacista del reciente independentismo catalán, que en el pasado ha hostigado a escritores españoles y sudamericanos de habla española en Cataluña asentados en Barcelona», dice en otra carta otro miembro de PEN México, a quién ABC prefiere mantener anónimo.