Marisol: «Me llevaban a un chalet en el Viso con gente del régimen que iba a verme desnuda» La cantante y actriz reveló a Francisco Umbral los abusos físicos y sexuales que sufrió en una biografía que nunca llegó a ver la luz

Pepa Flores, más conocida como Marisol, sufrió abusos físicos y sexuales en su infancia, según el reportaje publicado por «Vanity Fair» en el que sacan a la luz las revelaciones de la propia cantante y actriz al periodista Francisco Umbral.

«Me llevaban a un chalet del Viso y allí había gente importante, gente del régimen, a verme desnuda, a mí y a otras niñas», le contó Flores a Umbral en unas declaraciones que iban a formar parte de una biografía que finalmente nunca fue lanzada.

Recordemos que Marisol fue una superfigura en los años 60, una auténtica niña prodigio del cine y la música cuya desparación de la vida pública fue total.

La artista explicó a Umbral que un empresario la contrató a ella y a otros siete niños que formaban un conjunto musical para realizar una gira por todo nuestro país. Y luego les llevaban a aquel chalet del Viso con gente importante para enseñarles desnudos.

«Nos contrató un empresario a los ocho niños que formábamos el grupo "Los Joselitos del Cante" para que hiciéramos una gira por todo el país. Yo tenía ocho años y dormía durante el viaje en la misma cama que la querida del empresario, una tal Encarna, que me daba unas palizas de muerte, pero con saña y mala sangre. Me tenía ojeriza, y no sé por qué todavía. En Lérida me dio tal paliza que me dejó el cuerpo como el de un nazareno», dice la actriz y expone «Vanity Fair».

Y añade: «Cuando yo dormía con aquella tía, el empresario se acostaba con ella y hacían de todo. Y querían hacer de mi el modelo de niña inocente, conformista y buena, para que fuera la referencia de todos los niños de nuestra generación porque no saben las putadas que me han hecho».