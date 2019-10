El Liceo marca su futuro con una «Turandot» tecnológica El coliseo inauguró la temporada que celebra el vigésimo aniversario de su reapertura

Seguir Julio Bravo @juliobravo1963 Barcelona Actualizado: 08/10/2019 01:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Una Turandot de alta tecnología para abrir una nueva etapa en el Liceo

El 7 de octubre de 1999, más de cinco años después de que un incendio lo convirtiera en ruinas, el Gran Teatro del Liceo reabrió sus puertas. Lo hizo en una solemne velada en la que se ofreció la ópera «Turandot», de Puccini, el mismo título que los actuales responsables del coliseo barcelonés han querido programar para inaugurar la temporada que recuerda el vigésimo aniversario de aquel renacimiento del teatro –y que es el prólogo de las celebraciones del 175 aniversario de su reapertura, que llenarán la temporada 2023/24–.

Y es que este momento es también, de alguna manera, un nuevo renacimiento para una de las instituciones culturales españolas de mayor prestigio. La velada de ayer, todo un acontecimiento social y cultural en esta Barcelona revuelta, reunió una nutrida nómina de autoridades; entre ellas, Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados; José Guirao y María Luisa Carcedo, ministros de Cultura y de Sanidad, respectivamente; Quim Torra, presidente de la Generalitat Catalana, y Mariàngela Vilallonga, su consejera de Cultura; Núria Marin, presidenta de la Diputación de Barcelona y Ada Colau, alcaldesa de la Ciudad Condal;además de numerosas personalidades del mundo económico, político y cultural de la ciudad.

Y es que el Gran Teatro del Liceo es un santo y seña cultural, no solo para la ciudad de Barcelona y para Cataluña, sino para España –el Estado aporta este año 10,3 millones de euros, para un presupuesto total de 48,3 millones–. «El arte no tiene patria», reza una leyenda en el Salón de los Espejos, uno de los pocos espacios que sobrevivió al fuego hace veinticinco años. «Y es lo que el Liceo tiene que hacer y va a hacer: arte», dijo Valentí Oviedo, director general del teatro, cuando se habló de la revuelta situación política en Cataluña.

Mirar hacia el futuro sin olvidar las raíces. Ése es el espíritu del Liceo, según palabras de Valentí Oviedo, que, horas antes de que la princesa Turandot levantara el telón de la temporada, presentaba los pilares sobre los que se asentaba la velada: por una parte, la presentación de la nueva fachada restaurada. Por otro, la propia producción de «Turandot», de estética claramente futurista, obra de Franc Aleu. Y en tercer lugar, la apuesta por un proyecto audiovisual, que se traduce en la retransmisión de la ópera el próximo 15 de octubre a través del canal de cultura europeo ARTE, que también abre su temporada operística en el coliseo barcelonés.

Restauración

La fachada del teatro, según explicaron Oviedo y Xavier Fabré, uno de los arquitectos que ha realizado la intervención, recupera la original de 1874, obra de Oriol Mestres; la restauración incluye las vidrieras de temas wagnerianos que realizó el artista Oleguer Sunyer, autor de varias escenografías en el Liceo. Creadas entre 1903 y 1904, permanecían actualmente ocultas al público, que las podrá ver a partir de ahora en la calle de Sant Pau, una de las paredes del edificio. La fachada, explicó el arquitecto, está compuesta básicamente de estuco, con el que se quería imitar la piedra de Montjuïc en un edificio que se levantó sobre un solar que había albergado un convento de los Trinitarios Descalzos. «Hemos querido recuperar el espíritu con el que la creó Oriol Mestres, y mezcla sobriedad, elegancia y practicidad».

Y del pasado al presente que piensa en el futuro, según palabras de Oviedo. «La producción de Franc Aleu lanza un mensaje muy claro: nuestra apuesta por los nuevos creadores y ese futuro es hacia donde va a ir el Liceo en los próximos años. Las instituciones culturales tienen que gravitar hacia donde gravita la sociedad; y la ópera no puede permanecer ajena a ello».

La «Turandot» inaugural es un reto para el teatro, según explicó Víctor García de Gomar, el nuevo director artístico del Liceo. «Hacía mucho que este teatro no estrenaba una nueva producción de un “mainstream”, de un título tan popular como es esta ópera de Puccini. Con noventa y cinco músicos en el foso de la orquesta y el mismo número de miembros en el coro, la propuesta de Franc Aleu para “Turandot” se mueve entre el manga japonés y “Blade Runner”, No se renuncia a la épica ni a la historia, aunque sustituye el exotismo oriental por la exuberancia tecnológica», concluyó García de Gomar.

El Spielberg de su época

Franc Aleu definió a Giacomo Puccini como el Spielberg de su época por su manera de presentar las historias, aunque aseguró que «el libreto está un poco descabalgado. La primera lectura nos presenta una obra claramente machista, y a mí no me gusta hacer de altavoz a nada contrario a mi pensamiento;si la hubiera hecho con esta lectura literal hubiera puesto un cartel pidiendo perdón». Así, la lectura de Aleu presenta, según sus propias palabras, a una princesa Turandot que no es una malvada, sino una pobre esclava del sistema patriarcal;por contra, Liu –una esclava en el libreto original– se presenta como alguien que actúa siempre por su propia voluntad»

El artista, colaborador habitual de La Fura dels Baus, presenta un montaje con imágenes interactivas, realidad virtual, robots y un dominante protagonismo de la tecnología. «Pero el concepto es cien por cien pucciniano. Soy consciente de que la música es lo primero –sostiene Aleu–, y he querido que los cantantes se sientan bien en todo momento» Estos fueron, en la función de anoche, Iréne Theorin, Jorge de Léón, Ermonela Jaho y Alexander Vinogradov, en los principales papeles. Josep Pons, director musical del teatro, lo es también de esta producción.

Ese futuro que simboliza esta «Turandot» ocupó el domingo uno de los ensayos generales, incluido dentro de la campaña «Liceu under 35», con el que el teatro pretende acercar las óperas a un público joven, con entradas de 15 euros. «El éxito ha sido total –decía satisfecho Oviedo–; las entradas se agotaron en solo 20 minutos».