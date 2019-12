Lenny Kravitz anuncia concierto en Madrid el 26 de julio Promete mantener su legado en directo una vez más con la gira «Here to love»

Lenny Kravitz anuncia la llegada de su gira mundial «Here to love» a Madrid el próximo 26 de julio -fecha inicialmente prevista para La Coruña semanas atrás- en el WiZink Center.

La preventa tendrá lugar a partir del jueves 2 de enero 2020 a las 10.00 horas en Livenation.es. Las entradas se pondrán a la venta general el viernes 3 de enero a las 10.00 a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Toda la información está en www.lennykravitz.com, donde además se detallan todas las fechas de la gira. El músico estadounidense actuará también en el Marenostrum Castle Park de Fuengirola (Málaga) el 23 de julio, con entradas ya a la venta en clicktaquilla.com

Músico de récord

Conocido por sus enérgicas actuaciones, Kravitz promete mantener su legado en directo una vez más. El músico eleva la unión del rock'n'roll, funk, blues y el soul una vez más en su undécimo álbum, «Raise Vibration». Con una inspiración juvenil pero iluminado por tres décadas de sabiduría, representa un poderoso renacimiento creativo en un trabajo atrevido y brillante, acorde con su legado y espíritu ilimitados.

Considerado como uno de los músicos de rock preeminentes de nuestros tiempos, Lenny Kravitz ha trascendido al género, el estilo, la raza y la clase en el transcurso de su carrera musical de más de 20 años.

Disfrutando de las influencias del soul, el rock y el funk de los años 60 y 70, este escritor, productor y multi instrumentista ha conseguido cuatro premios Grammy consecutivos estableciendo un nuevo récord al ganar más veces en la categoría de «Mejor interpretación vocal de rock masculino».

Además de sus diez álbumes de estudio, con más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo, este artista multidimensional también ha hecho su aparición en el cine interpretando a Cinna en las exitosas películas «Los Juegos del Hambre» y «Los Juegos del Hambre: En Llamas».

También se pudo ver a Kravitz en las películas aclamadas por la crítica «Precious» y «El Mayordomo». Su firma creativa Kravitz Design Inc, incluye una impresionante cartera de empresas que van desde hoteles, proyectos de condominio, residencias privadas, y legendarias marcas de gama alta como Rolex, Leica y Dom Perignon.

Amigo de estrellas internacionales, entre ellas se cuenta Penélope Cruz y su marido Javier Bárdem, que seguro que no se pierden el concierto de su querido amigo. Como tampoco se lo perderá Goya Toledo ya que está casada con Craig David Ross, el afamado guitarrita que aparece con Kravitz... No es de extrañar que las entradas se agoten en escasas horas.