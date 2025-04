Laura Riñón presenta su libro en el nuevo espacio Cultura Commodore

Cultura Commodore, nuevo espacio en Madrid que aúna las experiencias culturales y gastronómicas del icónico restaurante Commodore, ha acogido la presentación de la última novela de la librera y escritora Laura Riñón Sirera (Zaragoza, 1975), 'Todo lo que fuimos' , publicado por Tres Hermanas y que ha amadrinado la filóloga inglesa y editora Cristina Pineda .

Ambas son ejemplo de mujeres que, partiendo de cero, han puesto en marcha una librería y una editorial, respectivamente, sin más apoyo que el de su voluntad y su sensibilidad con los libros, los lectores y el hecho de la lectura, que consideran algo terapéutico, en un camino literario y cultural de inspiración mutua que no ha sido nada fácil. La pandemia ha puesto a prueba a estas dos mujeres que son ejemplo de resiliencia y que han logrado superar una etapa muy crítica del mundo editorial español.

Escritora y editora han defendido la necesidad de la relectura y han apelado a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos para construir el sistema cultural del país: «Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer lo que esté en su mano; no podemos fiarlo todo al Estado», ha señalado Riñón, para la que los libros son como recetas. «Cada libro esconde una emoción y su lectura despierta todo lo que deviene detrás de esa emoción en cada lector: no hay día en que no venga alguien a Amapolas en octubre y no me pida una recomendación», ha explicado la escritora y antes azafata de vuelo, que un buen día se bajó de un avión y a los dos meses estaba abriendo una librería en el centro de Madrid porque «yo estoy entre la valentía y la chaladura», ha bromeado.

El proceso de selección de una editora independiente

Por su parte, Pineda ha destacado cómo «la voluntad de un escritor y de un editor es ampliar horizontes» y la forma en que editoriales pequeñas como Tres Hermanas poseen una voluntad férrea de enriquecer y de dejar impronta: «Fui un día a la librería de Laura a presentar mis novedades y me recomendó su libro de Amapolas en octubre, que estaba publicado en otra editorial y me encantó. Creo que la buena escritura es patrimonio tanto de las mujeres como de los hombres y quiero que estén en mi editorial», ha comentado con respecto a su criterio a la hora de seleccionar a sus autores, algo nada fácil, al igual que su deseo de publicar firmas españolas, «pues la lengua castellana tiene un ritmo y unas pausas que no tienen otras lenguas», ha explicado.

Con respecto a Laura Riñón, Pineda ha destacado su lenguaje elegante y metafórico, y la belleza de sus historias. En el caso de El sonido de un tren en la noche, otro de sus libros, la editora ha resaltado «el lenguaje fresco, muy ágil, redondo, vehemente, contundente y cerrado, que no deja nada en el aire», de la escritora zaragozana: «Estuve tan metida en la novela que no hallé ambages a la hora de sucumbir a la historia», ha comentado.

Cómo crea personajes una escritora librera

Riñón ha señalado que «los libros son vida y cada uno tiene su propia banda sonora porque les das a tus personajes la vida, y la vida es música y vivencias», explica sobre su proceso de creación; en ese sentido, Todo lo que fuimos reúne las experiencias o vivencias de cinco personajes y cuenta también una historia de amor, y se fue de una editorial grande a otra más pequeña porque se considera una romántica. Para ella, su librería «es el lugar que yo quise tener desde que era pequeña y soy librera porque amo la vida de la literatura, la vida en general y leer y contar historias». En este sentido, ha concluido: «Yo soy la prueba de que los sueños se sumplen y por eso hay que apoyarlos mucho».

Laura Riñón

Laura Riñón (Zaragoza, 1975) ha publicado un libro de relatos, 'Dueño de tu destino' (Premio Éride 2014), y las novelas 'Amapolas en octubre', 'El sonido de un tren en la noche' y 'Todo lo que fuimos' (Tres Hermanas Libros), la primera traducida al italiano y al búlgaro y recientemente ilustrada por Fernando Vicente. También colabora escribiendo artículos en distintas publicaciones. Es la librera y anfitriona de la librería Amapolas en Octubre en la calle Pelayo nº 60 de Madrid.

Cultura Commodore

Cultura Commodore, a través de su programa de actividades, renueva así un espacio simbólico que ha sido lugar de encuentro y diálogo cultural, escenario obligado durante décadas en la historia reciente de España. Además, con carácter anual, se volverán a celebrar los Premios Commodore, que establecen siete categorías: Narrativa, Poesía, Teatro, Cine, Periodismo, Música y Talento joven, y que se fallarán en junio de 2022.