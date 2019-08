Kevin Spacey reaparece después de dos años tras las acusaciones de abusos sexuales Recita por sorpresa en un museo de Roma unos versos inspirados en la estatua griega «El púgil en reposo», en los que el público ve una referencia a su situación personal

El famoso actor estadounidense Kevin Spacey, de 60 años, sorprende a todo el mundo. De forma inesperada, y por primera vez desde que en otoño 2017 fue acusado de abusos sexuales, cargos que en un caso fueron retirados en el mes pasado, apareció en público para recitar en el Museo Nacional Romano, en el Palazzo Massimo, frente a la estación Termini. Fue un acto cargado de gran simbolismo ante un auditorio muy reducido.

Kevin Spacey, dos veces premio Oscar, intérprete de películas como «American Beauty» y «House of Cards Seven», leyó algunas poesías traducidas al inglés del poeta y escritor italiano Gabriele Tinti, inspiradas en la estatua de bronce «El púgil en reposo», una obra maestra de la escultura helenística, del siglo II-I a.C.

Serio, concentrado, con chaqueta y corbata, el actor puso voz a la maravillosa estatua que representa con gran realismo un púgil sentado sobre una roca justo después de un combate: es la imagen de un héroe agotado y orgulloso, con la cara llena de marcas por los golpes, con la cabeza girada y mirada enigmática como si estuviera esperando el veredicto definitivo. Spacey se colocó al lado de la estatua, observó al «púgil» con profundidad y comenzó a declamar: «Agité al país, sacudí las arenas, destrocé a los adversarios. Iluminé la oscuridad, recogí los insultos, aplausos forzados: no todos lo han sabido hacer». El actor inició a recitar casi susurrando, después elevó el tono hasta hacer resonar su voz potente entre las bellezas del museo: «Me miro y veo un hombre, solo un hombre. Estoy exhausto, hecho pedazos. ¿Hasta cuándo aguantará mi cuerpo? ¿Cuántos golpes se pueden soportar?», dicen los versos de Gabriele Tinti, quien en su poesía canta toda la fragilidad, la soledad, el peso de una vida dramática de un púgil con heridas profundas y sanguinolento.

«Espantado»

Mientras Kevin Spacey, actor genial, declamaba poniendo su alma en esos versos -lo hizo por segunda vez ante un puñado de gente en el patio del museo- , el público inevitablemente recordó la situación personal del actor, literalmente desaparecido de los escenarios desde el 30 de octubre 2017, cuando Anthony Rapp (46) contó que había sufrido 32 años antes abusos sexuales por parte del actor. El actor difundió entonces un comunicado en el que sostenía que no recordaba el episodio, pero subrayó que se sentía «espantado»: «Si me he comportado así, le debo las excusas más sinceras por un comportamiento causado por el alcohol y profundamente inapropiado». Fue solo la primera de una larga serie de denuncias contra él, más de 30 en total, la mayor parte de los episodios habrían ocurrido hace años, pero hay algunos casos más recientes. El actor está aún indagado en Londres y en Los Ángeles. Pero una de las causas ha sido abandonada: el camarero William Little retiró el mes pasado «voluntariamente» las acusaciones de abusos sexuales.

Kevin Spacey no respondió a las preguntas de los periodistas sobre los cargos en su contra. Pero su interpretación de la poesía de Gabriele Tinti ha sonado claramente a su situación personal: «Por eso me habéis cavado la fosa, la habéis abierto allí abajo, lejos, para esconderme, para no tener problemas, para no tener que ver: ¡Tontos!».