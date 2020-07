Qué es la libertad Juanjo Cuenca: «Hemos cumplido más que el Gobierno» Es el encargado del Richelieu, el bar con más personalidad de Madrid

-¿Qué es la libertad?

-Poder ir a trabajar. Poder mantener a mi familia.

-Trabajar.

-Es mi deber, mi educación.

-No es adulto afrontar los problemas encerrándonos.

-El Gobierno no nos vio responsables para darnos la responsabilidad de protegernos. Tuvimos tiempo para aprender. Ahora no podemos volver a parar el mundo porque unos cuantos no saben cuidar de sí mismos. Tenemos que continuar trabajando y que cada cual asuma las consecuencias de sus actos. Eso es ser adulto y libre.

-El confinamiento.

-Había que evitar el colapso hospitalario, pero el encierro fue excesivo en tiempo y rigor. Un segundo confinamiento sería directamente la muerte.

-La vida.

-Se pueden poner limitaciones y normas para que la gente continúe trabajando, disfrutando de la vida y que la economía continúe recuperándose.

-La economía.

-La crisis económica será peor que la sanitaria. Por eso podemos hacerlo todo menos volver a cerrar. Cualquier solución acorde, de aforo o lo que sea, menos el cierre. El cierre es morir.

-Bajas en Richelieu.

-Echamos de menos a 2 o 3 clientes pero de todos modos la mayoría tienen segunda residencia y aún no han vuelto. Somos una gran familia.

-Efecto champán.

-La gente cuando nos soltaron salió a consumir sin miramientos. El primer empuje fue muy fuerte. Julio está siendo más moderado, pero como todos nuestros meses de julio. Máxima normalidad en Richelieu, no podemos quejarnos. Pero hasta septiembre no sabremos exactamente dónde estamos.

-Almeida, Ayuso.

-Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad han beneficiado a todos los comerciantes. Se volcaron para que los negocios empezaran a funcionar lo antes posible. Ampliaron los límites de aforo que de entrada dio el Gobierno, han sido flexibles con los horarios de cierre y eso nos ha ayudado mucho. La Comunidad ha intentado beneficiar a todos los comercios pero no ha podido ser igual en todos los sectores.

-Miedo.

-En nuestra zona nunca ha habido miedo, pero respeto, sí. Mascarillas, geles, todo el mundo muy consciente. Nosotros tomamos todas las medidas que nos indicaron las autoridades, y algunas más. Igualmente, nuestros clientes han mostrado una gran responsabilidad.

-Rebrote, segundo encierro.

-Arruinaría a muchos establecimientos. Muchos ya ni sobrevivirán a éste. El Gobierno no ha dado facilidades a las empresas. No ha mediado en los alquileres, por ejemplo. En Lérida están pidiendo a la gente que no salga a la calle. No hay nadie en los comercios pero no se les ha ofrecido ninguna ayuda ni ningún plan de supervivencia. Con un segundo cierre, el 80% de las empresas quedarían por el camino. No tendríamos una crisis: tendríamos el caos total, y eso sí es peligroso.

-En Cataluña obligan a los restaurantes a cerrar a medianoche.

-Es absurdo. A Via Veneto no va a ir más gente a medianoche. Además, en los locales donde la gente está sentada, se respetan las medidas que hemos tomado. Hemos hecho un gran esfuerzo, económico y humano, para adaptaron a las normativas que nos mandaron. Han de dejarnos trabajar, han de dejarnos defender a nuestras familias y a la economía del conjunto de los españoles.

-La incertidumbre.

-Estamos asustados. Trabajamos como siempre pero las noticias que van llegando no son buenas. Estamos a dispuestos a asumir limitaciones pero han de ser asumibles para todos.

-Gobierno.

-Cumplimos más nosotros con las normas que el Gobierno con los Ertes.

-Otra dictadura.

-No se puede obligar a todo el mundo a quedarse en casa y a cerrar su negocio, como sucedió con el primer confinamiento; no se nos puede impedir que ganemos dinero para alimentar a nuestras familias. El Gobierno prometió ayudas y los Ertes no llegan. Nos han abandonado. Pero eso sí, ellos siguen cobrando sus dietas, sus desplazamientos, y lo que haga falta. Es una vergüenza.

-La bebida del regreso.

-Igual que siempre. No hemos cambiado. El gintónic por excelencia.

-Sabor.

-Las copas no saben igual en casa que en Richelieu, con un buen puro y los amigos. El hielo tampoco es el mismo. Ni siquiera la tónica, cambia mucho de lata a botella.

-Trago largo.

-En casa la gente bebió cerveza y vino. El trago largo lo dejaron para la fiesta social. Había muchas ganas.

-Turismo.

-Lo hemos asustado con declaraciones apocalípticas. Si hablamos así de nosotros mismos, es normal que los demás se asusten y no acudan a visitarnos. Los locales de estrella Michelin que viven mucho del turismo tendrán que reconducirse hasta que vuelva la total normalidad. No va a ser fácil.

-Por suerte en Richelieu, el 95% de clientes son españoles.

-Notamos que nos estaban esperando. La respuesta está siendo fantástica. Nos dicen: «no recordábamos lo bien que se come en esta casa».