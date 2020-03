Día 18: hormigón

Actualizado: 01/04/2020 01:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy me he levantado con una fuerte opresión en el pecho. Sé reconocer los síntomas de la ansiedad, que me ha acompañado en otras ocasiones. ¿Saben cómo recomiendan los psicólogos resolver la ansiedad, entre otras propuestas? Saliendo a la calle a dar una vuelta. Qué cachondos. Claro, que la psicología está enfocada a resolver los problemas de la gente, no de animales encerrados. Me pregunto qué recomendarán para situaciones como esta. Miro el reloj y el calendario como quien traza rayas en el hormigón de la pared de su celda, usando el borde de la cuchara de peltre. Llevamos un cuarto del tiempo de confinamiento. Sólo un cuarto. A mi alrededor, todos los que conozco están cada vez más irritables, más cansados. Alguien me recomienda, sin duda como una broma macabra, que vea una película que se titula «El Hoyo». Le hago caso, sin saber de qué va. La quito a los seis minutos. La desgracia de otros se me hace insoportable. Abro «El Señor de los Anillos», y viajo a la Tierra Media. Al menos allí los malvados tienen un rostro reconocible y una derrota pronosticada.