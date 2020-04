Día 41: Huérfano de nuevo

Actualizado: 24/04/2020 01:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mis padres no pudieron darme mucho. Crecí en una familia humilde, y los lujos estaban de más. No salíamos a comer fuera, ni tampoco había muchos juguetes. Lo de los libros nuevos era impensable. Biblioteca y libros de viejo. Cuando llegaba junio, yo iba cada fin de semana a pasear por la Feria (aún no funcionaba lo del Día del Libro). Cogía una bolsa y la llenaba de todo lo que pudiese conseguir gratis. Catálogos, puntos de lectura, folletos, globos y caramelos. Como siempre he sido bajito, mis ojos alcanzaban sólo hasta la primera fila del mostrador, donde se colocan siempre las novedades más jugosas. Aquellos enormes tomos en tapa dura, con brillos, el papel blanco y nuevo. Aún hoy no puedo pasear por la feria o subir, subirme a una de esas butacas y firmar los libros, rodeado de novedades, sin recordar al mocoso pobre que lloraba camino de casa, dejando todo aquello atrás. Hoy [por ayer], que por primera vez en quince años, no puedo estar en Barcelona para el día de Sant Jordi, vuelvo a sentirme huérfano y pobre. Huérfano y triste.