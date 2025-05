Juan Eslava Galán: «Enamorarse es un invento de la Literatura»

—¿Qué es la libertad?

—Hacer lo que uno quiere sin irrumpir en la voluntad de los demás.

—Encerrarse no es una manera adulta de resolver los problemas.

—Tengo 72 años, estoy trasplantado. Soy de máximo riesgo. Llevo un muy riguroso confinamiento, ... aunque antes del virus ya era muy casero.

—Sólo hemos sabido hacer lo mismo que en la Edad Media.

—Con matices. La Peste Negra en 1348 fue tal vez la más mortífera. La combatieron con la mentalidad de entonces, pensando que era un castigo de Dios. También culparon a los judíos, que eran el chivo expiatorio para todo.

—Los ricos se iban al campo.

—Y así se escribió el Decamerón. Son un grupo de niños que se van de Florencia para aislarse de la peste.

—«A fin de cuentas, lo normal es leer», Jaime Gil de Biedma lo dice .

—Me gusta más leer que escribir. Escribir es mi oficio, leer es mi vocación. Ahora escribo sobre lo que leo.

—La mejor manera de enterarse de algo es escribir un libro sobre ello.

—Hace años, el profesor Vallejo-Nágera me pidió que escribiera un libro sobre templarios para una colección que dirigía. Le dije que ya había escrito mucho sobre los templarios y le pedí que me ofreciera otro título de la serie y me propuso: «Verdugos y torturadores». Le respondí: «Perfecto, porque de esto no sé nada». Soy muy curioso.

—Usted es padre de dos hijas. Su adolescencia es la novela más difícil.

—Se distancian. Se hacen su club. La familia son sus amistades. Te ven defectos y antes creían que eras perfecto.

—Por suerte pasa enseguida.

—Menos en los que quieren alargarla hasta los 50.

—Los chicos de Podemos.

—Pablo Iglesias me recuerda a una asamblea de universidad franquista.

—Ya es casta.

—Antes el problema eran las hemerotecas. Ahora son las filmotecas. Si lo ves hace 8 años y lo comparas con hoy, te ríes bastante. Es un interesante objeto de estudio.

—Vivimos mejor que nunca y hay muchos empeñados en estropearlo.

—Porque no tienen perspectiva histórica. Estamos viviendo, efectivamente, nuestro mejor momento, y pese a nuestra democracia frágil y mal hecha –y a pesar de Zapatero, que se obstinó en enfrentarnos– no nos tiramos los platos por la cabeza.

—Su fascinación es la Edad Media.

—La nación española se empieza a dibujar entonces, como todos los Estados nación de Europa. Me interesa también el protagonismo de mi tierra, Jaén, frontera entre el Islam y Castilla.

—El profesor Fermín Morales habla de «la nueva Edad Media» por la barbarie de nuestra era.

—La barbarie nunca nos ha abandonado. En cuanto rascamos el barniz cultural, sale el bárbaro. Alemania se consideraba el país más culto del mundo y Hitler ganó las elecciones.

—Twitter es un linchamiento.

—Y muy cobarde: ofende desde el anonimato. Internet es muy positivo pero tiene sus agujeros negros.

—Escribir es una evasión.

—El escritor prolífico, como es mi caso, se plantea la disyuntiva entre escribir o vivir. Yo viajé de joven y luego me recluí en la Literatura. Como Quevedo, estoy conversando con los difuntos. Estoy en conversación con los clásicos.

—Occidente está en decadencia.

—Por eso están de moda la literatura y el cine histórico. Buscamos en el pasado respuestas al enigma del presente.

—El pasado es el prólogo del futuro.

—El presente no existe.

—Fin de ciclo.

—Europa era el siglo XIX la reina del mundo. El imperio británico, Francia, Italia, Alemania. En el siglo XX nos suicidamos con las dos guerras mundiales. Hasta los que ganaron salieron derrotados, porque perdieron los imperios coloniales.

—Las nuevas potencias.

—China, India y Brasil. Nosotros empezamos a ser el folclore de nosotros mismos. Venecia fue una gran potencia y ya ves en qué ha quedado.

—Nuevo estilo de vida.

—Intentaremos mantener la libertad, pero se va a ver condicionada por la tecnología, con la excusa de la seguridad.

—Y por la tiranía.

—Es que nosotros estamos muy orgullosos de haber desarrollado la democracia liberal pero es un invento muy reciente y no está asentado. Es un sistema de gobierno débil y con muchos problemas. En un futuro no muy lejano sufrirá ante las nuevas potencias dominantes, que no son democráticas.

—Y luego está lo de Ponce.

—Es la crisis de los 40 en hombres guapos y triunfadores. Quieren recuperar la juventud dejándolo todo y yéndose con una joven. A la larga suelen darse cuenta de que se equivocaron.

—Desde la distancia de su edad.

—La familia es un compromiso que conviene mantener.

—¿No hemos exagerado un poco con el enamoramiento?

—Hasta antes de ayer el matrimonio era un contrato hasta con arras, casi comercial. El enamoramiento es una invención de la Literatura. Una locura transitoria que crees que te hace feliz pero es la trampa que nos pone la naturaleza para que tengamos hijos.

—Luego el amor de pasión pasa a ser amor de comprensión y amistad.

—Es el momento de mayor dicha: cuando te acostumbras, te amoldas al otro y llevas una vida feliz.