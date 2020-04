Juan Echanove se rinde a Almeida: «Estás dando la talla que otros no están dando. Es para darte una ovación» El popular actor, que tuvo una gran repercusión por el vídeo que subió a Instagram arremetiendo contra el ministro de Cultura, carga duramente ahora contra Marta Rivera de la Cruz, responsable de Cultura en la Comunidad de Madrid

El popular actor Juan Echanove, que durante su confinamiento ha dado mucho que hablar por un vídeo en el que atacaba duramente al ministro de Cultura, José Luis Rodríguez Uribes, ha vuelto a subir otro audiovisual en el que quiere mostrar su admiración al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, y también a la concejala de Cultura Andrea Levy.

«Madrid es una ciudad que supone solidaridad, que ha resistido frente a muchísimas cosas y tiene un alcalde y una concejala de Cultura que esta dando la cara. Sí, señores, es del PP. Almeida que hace unos meses parecía que... hasta que no pasa unos meses de alcalde parece que llegó allí por casualidad, ya pasó con Carmena. Pues yo desde aquí quiero darle las gracias a Almeida y Andrea Levy. Yo sí, porque me siento orgulloso como ciudadano de Madrid de tener un alcalde...», ha comenzado el actor.

El interprete ha continuado así: A mí no se me caen los anillos, no tengo una ideología como para decir... Yo hace muchísimos años ya me aprendí a Marx de memoria, y a Hegel, a Engels, a Trotski... Y cada uno ha buscado idieología y su filosofía. Y de qué nos valen ahora esas filosofías de intentar reinterpretar un mundo que se desmorona y que hay que volver a reconstruir», comenta Echanove que cierra con un: «Muchísimas gracias, Almeida, de verdad, estás dando la talla que otros no están dando. Ni dentro de tu partido... Yo no tengo partido... en mi partido tampoco lo están dando. Tú la estás dando y esto es para darte una ovación».

Recordemos que hace ya unos días, una huelga virtual -convocada bajo el lema-hagstag #ApagónCultural- concitó la protesta del sector cultural ante las palabras del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, declarando que no habría medidas económicas específicas para el mundo de la Cultura. Y una de las voces que fueron bandera de estas propuestas fue la de Echanove, que entre otras cosas, comentaba: «El turismo de este país es una de las fuentes más importantes de ingresos para el PIB; pero el entretenimiento, el ocio, la cultura... todo lo que genera nuestro trabajo básicamente es el cuarto contribuyente a ese PIB. Nosotros no estamos reclamando «cariñito». Estamos diciendo que para mantener ese nivel de aportación en la crisis que vamos a vivir a partir de ahora necesitamos que nuestras medidas sean específicas», dijo a ABC. Recordemos que previamente el actor, en su cuenta de Instagram había llegado a decirle al ministro de Cultura: «¡Ya no eres mi ministro de Cultura!», en referencia a la rueda de prensa del ministro en donde no medidas para cultura porque, básicamente, lo primero era la Sanidad.

En este sentido, Echanove ha vuelto a la carga pero esta vez pero para cargar contra Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura y Turismo en la Comunidad de Madrid. «Y ahora vamos con la de hiel. Marta Rivera de la Cruz. Voy a intentar llevar un camino distinto a lo que me llevó el ministerio de Cultura. Con toda la humildad incluso con lo que me quede de cariño, que no es mucho. Señora, vivimos dentro de la Comunidad de Madrid, somos parte indispensable, me quiere decir usted qué va a hacer usted con la gente cuando se acabe este confinamiento. Cuando ya no quede ni teatro ni nada de nada... porque usted cuando le decimos que hay un problema y que nos tiene que ayudar nos lanza 100 muertos a la cara, así de claro», inicia la diatriba Echanove.

«No hace más que hablar de la Sanidad, de lo importante de la Sanidad como si fuéramos tontos. Se entera de que nosotros sabemos cuál es la importancia de la sanidad. Es posible que incluso los sepamos mejor que usted, porque llevamos más de un mes pensando en las medidas de prevención que tenemos que tener con la gente a la entrada de un teatro. Eres de la que todavía considera que la Cultura no es un bien de primera de necesidad. Se lo puedo decir más claro: ¡La Cultura es un bien indispensable para vivir! Ay, menos mal que lo he hecho con educación. Estoy sudando. Joder, cómo me joden los conflictos», sigue.

«La fuerza que tengo ahora no es la misma que cuando empezó el Covid. Es mucho mayor. Porque cada día que pasa veo el peligro de mi colectivo, cada día que pasa veo el peligro de que no es posible que esto se vaya a recuperar. Qué envidia tengo de El País Vasco que han cogido el toro por los cuernos y han afrontado la Cultura que un verdadero problema. Una ciudad como Vitoria va a destinar más a la crisis cultural que Madrid. ¡De qué Madrid estamos hablando! Qué le pasa a Madrid, por qué tiene que sufrir el impacto gordo y luego, además, la desatención porque ya tenemos que atender antes que los problemas que tenemos aquí. No, señora, usted gestiona los teatros de Madrid, usted gestiona los teatros del canal y de la convivencia de este país. Por favor, se lo pido con educación y casi se lo podía rogar, no dejemorir a la cultura en la Comunidad de Madrid. Si usted lo hace va a tener un triste destino en las letras de la historia».