José Guirao afirma que «el Valle de los Caídos no es patrimonio» ni tiene valor cultural El ministro expresó, además, que mantener esta construcción tras la exhumación de los restos de Franco sólo tendría sentido «como ejemplo de lo que no nos debe volver a pasar»

SERVIMEDIA

@abc_cultura Madrid Actualizado: 23/08/2018 12:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, aseguró este jueves que el Valle de los Caídos «no es un patrimonio» ni tiene valor cultural. Por el contrario, explicó que este lugar «sólo tiene sentido» para recordar «lo que no nos debe volver a pasar», como ocurre con los campos de concentración nazis para que «generaciones futuras conozcan lo que es el horror».

«Desde el punto de vista patrimonial, entiendo que no es un patrimonio porque no concita consenso. Arquitectónicamente, hay ejemplos en Italia de arquitectura fascista donde hay consenso de que es arquitectura interesante; aquí no lo hay», mantuvo el ministro de Cultura en una entrevista con RAC1 recogida por Servimedia.

Y es que, a su juicio, patrimonio son aquellos bienes que «tienen una serie de valores para la mayoría de la sociedad y que se entiende que hay que preservar», y puso el ejemplo de una «iglesia románica», en el que sí existiría ese consenso. En el caso del Valle de los Caídos, aseguró que no es así, tan siquiera desde el «punto de vista del valor artístico».

En este sentido, precisó que mantener esta construcción tras la exhumación de los restos de Franco sólo tendría sentido «como ejemplo de lo que no nos debe volver a pasar», y puso como ejemplo los campos de concentración nazis, que se mantienen para que «generaciones futuras conozcan lo que es el horror».

No obstante, añadió que esto se trata de un punto de vista «personal» y que no implica a la posición del Gobierno, al tiempo que rechazó que su intención sea convertirlo en una especie de Auschwitz.

Sobre la exhumación de los restos del dictador, Guirao mostró su sorpresa por la posición del PP, que se abstuvo en la votación de mayo de 2017 en el Congreso de los Diputados sobre el traslado del cadáver. «Me sorprende la diferencia entre un momento y otro tan cercano, sin motivos sustanciales de cambio de posición», dijo el ministro.

Valtonyc

El titular de Cultura también abordó la sentencia contra el rapero Valtonyc, que ha sido condenado a tres años y medio de prisión por la Audiencia Nacional a raíz de las letras de sus canciones, con diferentes insultos y amenazas contra la corona y otras instituciones.

«Yo creo, como ministro y como ciudadano, que cuanto menos ciudadanos vayan a la cárcel, será mejor para todos; no me gusta ni para un cantante ni para mi vecino», declaró Guirao, que precisó que hay un proceso judicial abierto –el rapero se encuentra huido en Bélgica- y no quiso valorar la opción del indulto.