Con mucha cortesía y algo de timidez se ha acercado a mi mesa, en la tranquila plaza que lleva el nombre del cantante Carlos Cano, que ya es casualidad, en Granada. ¿Le gusta el flamenco? , me ha preguntado en síncopa, inclinando un poco ... la cabeza como para que la cuestión quedase entre nosotros y para que si la respuesta era no, el tema no saliera de ahí. Una chaqueta gris y un pañuelo largo y estampado rodeando el cuello añadían elegancia a las canas onduladas y unas pocas arrugas bien vividas . ¡Claro que me gusta!

Me ha contado que ha pasado, como todos los flamencos, dos años cuesta arriba hasta que llegó la vacuna contra el cierre de los tablaos y contra el coronavirus, sin poder trabajar, pero todo lo decía con media granaína de sonrisa, porque también me habló del poema de Valente que compuso en tangos y de que poco a poco, vuelven las palmas y la emoción a escalar las cuerdas vocales. Le he comprado dos de sus discos.

Se llama Manuel Lorente , es músico, cantaor que en sus inicios acompañó a Camarón y Morente (ayer vi la casa en que nació en el Albaicín). También es doctor en Antropología, motivo por el que investiga y empuja el cante clásico y ha organizado exposiciones de otros aspectos etnográficos. Me ha parecido un paradigma de la cultura y la dignidad en este tiempo, doliente lo justo para lo jondo y amigable, alegre, para conectar y dejar calidez, como el sol de esta tarde sobre la terraza de un bar que se llama 'Disloque', buen nombre, porque anda todo en la cultura todavía un poco dislocado.

Me fui de la plaza pensando que la cultura necesita mucha ayuda, que hay gente muy buena que lo está pasando mal, proyectos que quedan ahí, sin medios para realizarse, y qué podemos hacer los periodistas para visibilizarlos, para que las administraciones públicas se pongan en serio a priorizar las necesidades de un sector que es el alma de lo que somos.

Entonces me llegó la noticia. Decretazo de 20 millones de euros para las instituciones culturales de Barcelona . Últimamente -y más a partir de ahora- nos obligan a una mirada crítica porque disfrazan arbitrariedades de política. Dice el ministro Miquel Iceta que este manguerazo de millones se espurrea sobre las instituciones culturales de Barcelona para que la Ciudad Condal ejerza la cocapitalidad cultural y científica con Madrid . Todos sabemos que la traducción literal de eso es: soy de Barcelona, del PSC, tengo que ayudar a los socios a que apoyen los presupuestos de mi partido, de mi presidente. Ahí van 20 millones.

Sin hablarlo con Madrid , sin plan de vertebración, sin proyectos conjuntos, yo no me creo la cocapitalidad de Iceta. Es la pura decapitalidad. Decapitemos a Madrid , porque vota a Ayuso, y de paso disfrutemos porque la delegada de Cultura es catalana, Andrea Levy. Jeje, dirá Iceta, mel i mató sobre hojuelas. La millonada de Iceta es por eso una contramillonada, pensada a la contra, un parche de billetes para frenar como sea parte de la decadencia barcelonesa, de la que Madrid no es culpable . Y el resto de ciudades pujantes, las instituciones culturales y los proyectos que esperan que el regadío del ministro les alcance, tampoco.

La cultura merece muchos estímulos, pero ¿cambiamos la equidad sólo para Barcelona? La partida de 20 kilos estaba prevista en los presupuestos, me dirán algunos. Sí, pero el Gobierno lo adelanta por decreto para inyectárselo al socio indeciso y atar bien la votación. ¿Imaginan a Rajoy -que fue ministro de Cultura- soltando así 20 kilos a La Coruña para incentivar la cocapitalidad? ¿Qué habría dicho Iceta?

Sigo en Granada, cierro el portátil, me parece realmente obsceno todo esto. Pienso en el cantaor de flamenco, en tantos profesionales de la cultura que no están para fiestas y sin embargo no nos fallan, medito sobre lo que estarán pensando ahora, porque están en Málaga, Granada, Sevilla, Coruña, Valencia, o Madrid. Lugares equivocados, a todas luces , para el ministro. Esta noche en el Sacromonte se ríen con ganas hasta los tarantos.