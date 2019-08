ESPAÑA, CAMISA BLANCA Javier Guillén: «Es muy español, nos gusta el sufrimiento» Es director de La Vuelta Ciclista a España

Seguir Salvador Sostres Actualizado: 24/08/2019 02:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

—Empezamos bien. Agonía.

—El ciclismo es un deporte agonístico. Lo importante está en el esfuerzo. Necesitamos que los trayectos sean duros, algo que no pueda hacer cualquiera. El ciclismo se basa en la épica.

—Continuamos. El drama.

—Sin drama no puede haber belleza. El drama forma parte de este deporte. Si fuera fácil no habría ciclismo.

—Mis padres me invitaban a los grandes restaurantes cuando querían agasajarme, y a mi vecino le compraban bicicletas. Nos ha ido distinto, claro.

—Cuando un ciclista se quejaba de la dureza le decían: «haber estudiado».

—Ver lo que sufren es abrumador.

—Como todos tenemos bici, todos conocemos la dureza.

—Abrumador y sádico.

—Es muy español, nos gusta el sufrimiento por encima de todo.

—Y encima, les reprochamos que se tomen un zumito de sustancias tontorronas para ayudarse un poco.

—Hay que reprochárselo. No es una ayuda, es un fraude. Vendemos valores.

—Ya salieron los valores. ¡Basta ya de valores! Al final no nos podremos tomar ni un gintónic si no tiene valores.

—A mí también me crujen con los valores, y es absurdo que las feministas nos acusen de machistas por las azafatas que rodean a los ciclistas. Pero si en el ciclismo todo depende de la farmacia, que convierte a uno malo en uno bueno, se nos cae el chiringuito.

—Son medidas muy estrictas.

—Son necesarias porque nos hemos dopado, porque hemos hecho trampas. El ciclismo ha de ser verdad.

—Los mejores artistas se han dopado y Camarón no es un fraude.

—Los artistas no compiten entre ellos. Los deportistas, sí. Un deportista que se dopa es un delincuente. No puede haber equidistancia.

—Amarillismo.

—Lo hemos fomentado. Hemos dado motivos y hay que matarlos.

—Y ese resentimiento de querer destruir a los campeones.

—Hemos ido a por todos igual. Y han caído las vacas sagradas.

—El trazado.

—El recorrido no puede pasar de los 3.500 quilómetros. El ciclismo es un deporte y un espectáculo. Miramos mucho a la montaña. Potenciamos la dureza en la parte final de La Vuelta para que no se nos queden las estrellas por el camino.

—La estética.

—Nos ven en todo el mundo. La escenografía tiene que ser bonita. Generamos mucho turismo mostrando los distintos lugares de España.

—Localizar.

—Tú ponte a ver el Tour con una libreta y un lápiz y ve apuntando las cosas feas que veas. No verás ninguna. Y no porque no las haya, sino porque no las muestran. Ahora nosotros hemos empezado a localizar, a contar lo que los espectadores ven. Aprendemos mucho del Tour, de hecho, el dueño de La Vuelta y del Tour es el mismo.

—Aún España.

—Llegamos a todas partes y por donde pasa La Vuelta nadie discute su presencia. Puedes no saber nada de ciclismo, pero sabes qué es La Vuelta.

—Dinero.

—Es cara de financiar porque el recorrido es largo y el escenario es la calle y tienes que ponerlo todo. Pero gracias a los derechos de televisión, a los patrocinadores y a las sedes, podemos hacer una Vuelta cada vez mejor.

—El ciudadano, gratis.

—También nos quieren mucho por eso. Y porque para disfrutar del espectáculo no tienen que desplazarse.

—Holanda.

—El año que viene salimos de Utrecht, por internacionalizarnos. Es importante buscar un relato, un vínculo. En este caso será Carlos V. Cuando pasemos por Breda, el relato será Velázquez.

—Madrid.

—Es la guinda. Es muy importante, como París lo es para el Tour. La etapa final en Madrid es un homenaje al ganador. La Vuelta y Madrid nos llevamos muy bien. El circuito de San Isidro tiene mucha fuerza y cada vez va más gente.

—Pase de pernocta.

—Si algún año no acabamos en Madrid, le pedimos autorización moral. Lo hicimos por el Xacobeo.

—Tour.

—Nos falta aprender. Si algo envidio de los franceses es el amor por su Tour. En España nos gusta más pelearnos que celebrar lo que tenemos.

—Mientras Rajoy fue presidente el Tour tuvo cinco etapas en Galicia. Ha de quererle mucho, por su amor a Galicia y su afición al ciclismo. Le he pedido una entrevista para cerrar esta serie, pero no le apetece hablar ni que luego le digan. ¿Podría ayudarme a convencerle?

—No te preocupes. Enseguida se lo digo.

Qué es el verano Una sopa fría. Salmorejo. Una canción. La del Voyage, voyage. Una película. «Salvar al soldado Ryan». Una textura. La suela de mis zapatillas, porque en verano aprovecho para salir mucho a correr. Una luz. La de Madrid. Un restaurante. Casa Domingo, en Collado de Villalba, de mi amigo Juanín, que es donde se come mejor del mundo. Un helado. El de vainilla. Si puedo, me como uno cada día.