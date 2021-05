Javier Cercas, José María Carrascal y Ricardo, premios Cavia, Luca de Tena y Mingote

ABC Madrid Actualizado: 11/05/2021 14:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy se han fallado los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, que concede ABC y que son los más prestigiosos del periodismo español. Están patrocinados por Unicaja Banco. Los premios se entregarán en la Casa de ABC el próximo 22 de junio. Reproducimos a continuación el Acta:

«Reunidos en Madrid, don Santiago Muñoz Machado, que actúa como presidente; don Jordi Juan, don Javier Moreno, don Ángel Ortiz, don Julián Quirós, don Francisco Rosell y don José Miguel Santamaría como Jurado de los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, correspondientes a trabajos publicados durante el año 2020, han llegado al acuerdo de:

PRIMERO.- Otorgar el premio Mariano de Cavia al artículo 'La revolución de los ricos' publicado por don Javier Cercas en 'El País Semanal' el 8 de marzo de 2020.

SEGUNDO.- Conceder el premio Luca de Tena a don José María Carrascal.

TERCERO.- Otorgar el premio Mingote a don Ricardo Martínez Ortega 'Ricardo' por su viñeta publicada en 'El Mundo' el 14 de febrero de 2020.

Y para que conste, firmamos la presente Acta en Madrid, a once de mayo de dos mil veintiuno»

El premio Mariano de Cavia reconoce un artículo o crónica, con firma o seudónimo habitual publicado en 2020, en papel y/o en soporte digital. El premio Luca de Tena reconoce una trayectoria periodística sobresaliente en la defensa de los valores que inspiran los principios fundacionales de ABC: rigor ético, exigencia literaria e independencia informativa. El premio Mingote reconoce, alternativamente, chiste, caricatura o dibujo y fotografía.

Javier Cercas, premio Cavia

Javier Cercas

Javier Cercas es uno de los autores españoles más traducidos: ha sido publicado en más 20 idiomas y ha sido alabado por la crítica en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, además de en España. Nació en el pueblo de Ibahernando, en Cáceres, en 1962. A los cuatro años su familia se trasladó a Gerona, donde estudió en el colegio de los Maristas. Más tarde se trasladó a Barcelona para estudiar Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1989 es profesor de Literatura española en la Universidad de Gerona. Cercas es conocido tanto por sus novelas como por su labor periodística y de ensayo. Su obra ‘Soldados de Salamina’ (2001) supuso un éxito de ventas histórico en el mercado editorial español. Gracias a esta novela, que gira en torno a la figura del periodista y escritor Rafael Sánchez Mazas, miembro fundador del partido Falange Española, Cercas ganó premios tan importantes como el Salambó, el Ciutat de Barcelona, el Librero o el Grinzane Cavour.

El escritor repitió éxito con ‘La velocidad de la luz’ y ‘Anatomía de un instante’, donde desgranó el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y analizó la figura de Adolfo Suárez. Por esta obra le dieron el premio Nacional de Narrativa en 2010. Cercas ha destacado también como traductor, acercando al público en español la literatura contemporánea catalana. Como articulista, profesión que cultiva desde las páginas de ‘El País Semanal’, ha criticado la deriva del nacionalismo catalán, lo que le ha valido varias polémicas.

Sus siguientes novelas, ‘Las leyes de la frontera’ (2012), ‘El impostor’ (2014) y ‘El monarca de las sombras’ (2017), ponen de relieve su interés por la historia reciente de España. En 2019 ganó el premio Planeta con su novela ‘Terra Alta’, que inició una trilogía de novelas protagonizadas por el mosso d’esquadra Melchor Marín. Su segunda entrega es ‘Independencia’, publicada recientemente. En ella hace un retrato crudo y descarnado de las elites que promovieron el golpe de 2017 y la fractura de la sociedad catalana.

José María Carrascal, premio Luca de Tena

José María Carrascal

Reconocido con premios tan prestigiosos como el Nadal, en 1972, o el propio Mariano de Cavia, José María Carrascal (1930) ha desempeñado a lo largo de su dilatada trayectoria su trabajo como presentador de informativos de televisión, periodista radiofónico y escritor en prensa, primero como corresponsal y luego como articulista. Desde hace años trabaja en ABC. Como corresponsal vivió en el Berlín del Muro, ciudad en la que se instaló a finales de los sesenta para trabajar como traductor y profesor de español. Allí escribió para los diarios 'Pueblo' y 'Diario de Barcelona', y en los sesenta se trasladó a Nueva York, donde dio cuenta de la efervescencia cultural de una ciudad en la que era habitual cruzarse con Truman Capote, «con un aspecto lastimoso, con muchas dificultades para andar y las manos temblorosas».

En su regreso a España, a sus sesenta años, pasó a dirigir los informativos de la naciente Antena 3, lo que le granjeó una enorme popularidad. Eran los tiempos en que la veteranía, en televisión, era un punto a favor. Hombre de una fuerte personalidad, siempre encorbatado, algo que trajo de Estados Unidos, incluyó en los informativos la opinión en forma de editorial. La expresión «el Gobierno que no gobierna», tan repetida últimamente, la patentó él.

Concluida su trayectoria televisiva, Carrascal orientó su carrera hacia la prensa escrita de nuevo. En ABC escribe columnas de opinión desde hace años. También ha escrito varios libros, desde novelas como 'Groovy', por la que ganó el Premio Nadal o el Ciudad de Barcelona, o libros sobre política y de memorias. 'La agonía del felipismo' (1995), 'La era Aznar' (2000) o 'Jubilación, la vida sigue' (2002) son algunos de ellos.

Ricardo Martínez 'Ricardo', premio Mingote

Ricardo

Ricardo Martínez es uno de los grandes ilustradores de nuestro país, con casi 50 años dedicado profesionalmente a dibujar ilustraciones, cómics y viñetas. Lleva más de tres décadas ilustrando las páginas del periódico 'El Mundo' y sus suplementos, observando también lo que ocurre en nuestro país. Nacido en Chile en 1956, fue clave para él un regalo que le hicieron sus padres, un álbum de cromos de animales, y que marcaría su vida para siempre. Porque como los álbumes tardaban mucho en salir, decidió hacerlos él mismo.

Se trasladó a Madrid en 1969 y comenzó su carrera profesional a final de los años setenta. Empezó creando ilustraciones para publicaciones y agencias de publicidad. En 1981 se mudó a Miami, donde trabajó en una agencia con clientes como Seven Up, Dr. Pepper y American Express. Entonces fue contratado por 'The Miami News' como artista gráfico y, posteriormente, Ricardo pasó a ser ilustrador para el 'Miami Herald'. También fue en Miami donde creó el cómic Goomer, junto a su amigo de la infancia Nacho, que publicó primero en 'El País' y después en 'El Mundo'. En 1989 Ricardo regresó a Madrid para dirigir el Departamento de Ilustración del periódico 'El Mundo', donde comenzó a publicar caricaturas políticas, continuando su carrera como humorista gráfico. También ha trabajado como freelance para Coca-Cola, el Ayuntamiento de Madrid, Telefónica, Unicef, Amnistía Internacional o Renault.

Viñeta de Ricardo galardonada con el premio Mingote

Ricardo es el único ilustrador que utiliza la técnica scratchboard en España. La aprendió cuando trabajaba en su época en el 'Miami News' y su periódico compartía edificio con el 'Miami Herald', que contaba con un ilustrador al que Ricardo admiraba por sus creaciones. Indagando sobre el método de aquel compañero, descubrió la técnica del scratchboard y empezó a probar con ella hasta dominarla y ser singular en nuestro país.