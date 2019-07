Italia convierte la tumba de Mussolini en una atracción turística El alcalde de la ciudad natal del Duce, Predappio, considera que «será el motor económico del municipio». La cripta en la que descansan sus restos se podrá visitar todo el año

Vuelve Benito Mussolini (Predappio, 29 julio 1883), aunque quizás el Duce no se fue nunca, porque siguen algunos de los símbolos del fascismo, pero en Italia no se crea ningún escándalo. El próximo domingo, fecha del nacimiento de Mussolini, se abre al público la cripta en la que está su tumba en Predappio, su pueblo natal, un municipio de 6200 habitantes en la provincia de Forlì-Cesena, a 320 kilómetros de Roma. El alcalde, Roberto Canali, se siente feliz con esta apertura y considera que la tumba de Mussolini puede ser, desde el punto de vista turístico, una mina de oro para el pueblo: «Benito Mussolini para la economía de Predappio es un motor económico».

Canali, propietario de una fábrica de piensos, es el primer alcalde del centro derecha en el pueblo del Duce. Predappio, tradicional feudo del centro izquierda durante 75 años, se ha visto contagiado por la ola derechista que impera en Italia, y en las últimas elecciones locales de mayo pasado se impuso, con el 60 por 100 de los votos, una lista apoyada por la Liga de Matteo Salvini, Hermanos de Italia y Forza Italia. El alcalde Canali quiere abrir todo el año la cripta, que es propiedad de la familia: «Espero mantenerla abierta siempre para aumentar el turismo por considerar que es una importante fuente de ingresos por turismo». El plan lo apoya la familia del dictador fascista. Rachele Mussolini, 43 años, nieta del Duce, aplaude la idea del alcalde: «Es un lugar histórico y un catalizador de la economía local».

Ahora, la cripta solo se abre en tres ocasiones al año: Para conmemorar su muerte, nacimiento y marcha sobre Roma en 1922. Son fechas en las que a Predappio llegan autobuses de buena parte de Italia, llenos de fascistas que saludan brazo en alto, algunos con camisas negras y vistiendo el fez o gorro fascista.

Motivación económica

El nuevo alcalde ha querido dejar claro que se mueve por una motivación económica y no por nostalgia hacia el fascismo: «Mussolini atrae a mucha gente. Hay quien llama por teléfono y pregunta si se puede visitar la tumba. Es evidente que vienen a Predappio por él. Pero apelo al sentido común: Yo era un niño en los años setenta, cuando había enfrentamientos en las calles entre nostálgicos del pasado y Lucha Continua (extrema izquierda). Desde entonces, la situación se ha tranquilizado. Las tensiones del pasado hay que evitarlas. Hay que mirar sin ideologías aquel periodo histórico. Me parecen superadas las camisas negras, los fez».

Retrato de Benito Mussolini

Es innegable que una cierta ideología tienen los numerosos recuerdos que se venden en las tiendas de la calle principal de Predappio, negocios que permitió la anterior administración local de izquierdas. Giorgio Frassinetti, el alcalde saliente, tenía el proyecto, incluso comenzó a recoger fondos, para abrir un centro de investigación sobre el fascismo en un local que fue sede del partido fascista.

Hay quien no está de acuerdo con el alcalde Canali. Por ejemplo, Luca Capacci, miembro de «Possibile», partido de extrema izquierda afirma que «no se pueden olvidar 20 años de historia italiana y mundial». La verdad es que hoy en Italia incluso los que sostienen al Duce saben que no fue un buen personaje porque llevó al país al desastre. Y conocen también que el régimen fascista murió con el Duce. Pero no falta sentido del humor para realizar una película interesante sobre Mussolini, «He vuelto», estrenada el año pasado, una idea importada de Alemania. Su director, Luca Miniero, dice que hoy Mussolini ganaría las elecciones. Obviamente, exagera. La extrema derecha (La Liga, más Hermanos de Italia) sí las ganaría y tendrían mayoría en el parlamento. Ese nuevo aire sirve para el montaje turístico de Mussolini en Predappio: es algo parecido a un carnaval, con un buen resultado económico para el pueblo.