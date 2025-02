Isabel San Sebastián, en Casa de Fieras #08: «La independencia es posible, pero tiene un precio»

Isabel San Sebastián , columnista de ABC y colaboradora de un sinfín de medios, es la sexta invitada de Casa de Fieras , el podcast de entrevistas de ABC que presenta María José Solano . En el último programa de la temporada, la escritora hace balance de una trayectoria que la ha llevado a trabajar con figuras como Jesús Hermida, Carlos Hererra, Luis del Olmo o Luis María Anson.

La analista política repasa en esta charla sus inicios en el periodismo, cuando estuvo a punto de abandonarlo porque no podía compatibilizarlo con el cuidado de sus hijos, y compara su experiencia televisiva –«la televisión es el medio que menos me gusta y el que más visibilidad me ha dado»– con su labor como articulista: «La prensa tiene más repercusión. Mis artículos tienen más impacto. A veces me llegan reacciones a cosas que he escrito hace dos meses».

