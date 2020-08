Isabel Díaz Ayuso: «Cuando el Barça gana, al PSOE le va bien»

-Presidenta, es que yo esta noche tengo una cena con unos amigos míos en Botafumeiro. La consejera de Sanidad de Cataluña nos dice que vayamos a trabajar pero que no vayamos a los restaurantes. Soy un delincuente si salgo a cenar? ¿Qué hago, voy o no voy?

-No sólo puedes ir sino que has de ir. Y cuando vayas da las gracias al propietario por estar ahí, por tener abierto y mantener los puestos de trabajo.

-¿Y por qué tengo que irme a la 1?

-Porque son demasiadas horas hablando varias personas, sin mascarilla, y tenemos comprobado que cuando pasan las horas, y los gintónics, empiezan las efusividades, los abrazos.

-Oiga, presidenta, que le he dicho que voy con unos amigos y en casa somos muy de derechas, y estas cosas no las hemos hecho nunca.

-Es mejor no pasar más tiempo del necesario.

-Los restaurantes y las terrazas necesitan estas horas para ingresar con las copas. Ahí está el negocio.

-El peligro es que quedas con tus amigos, que piensas que porque les conoces no llevan el virus, y resulta que lo llevan y al día siguiente vas a ver a tu madre y ahí sí tenemos un problema.

-Pues confinemos a los mayores.

-Hay que extremar el cuidado con los grupos vulnerables. Pero no podemos confinarles sin más. Durante el confinamiento mucha gente mayor perdió facultades por no salir.

-Mejor facultades que la vida.

-Es cierto que este virus lo que hace en muchos casos es aprovecharse de las debilidades y de la edad para ser letal.

-El encierro precipitará la miseria de los que éramos felices.

-El problema es que no se tomaron medidas a tiempo y luego tuvimos que hacer un confinamiento excesivo. Rompimos la baraja.

-No se puede volver a repetir.

-No, Yo soy partidaria de la libertad y la responsabilidad.

-Y de lo público y lo privado. Aunque me llamen pelota yo tengo que felicitarla por Ifema. Fue un éxito y fue una lección. Marca Ayuso.

-Lo público y lo privado funcionan juntos perfectamente, sin dogmas, dando cada uno lo mejor de nosotros mismos. Y ahora mismo estamos en deuda con el sector privado. Hemos arremetido contra ellos cerrándoles los negocios e impidiéndoles trabajar. Les hemos dado un bofetón sin precedentes.

-Menos mal que alguien lo admite.

-Los empresarios y los autónomos son los que mueven el país. Sin ellos no hay recuperación. Y vamos a ayudarles.

-Héroes.

-En las crisis sanitarias, los héroes son los médicos. En las crisis económicas, los héroes son los empresarios.

-Y luego está lo de Ponce, claro.

-Con todo lo que he pasado: incendios, inundaciones, persecuciones, y encima la pandemia, ya sólo me faltaría llegar a los 50 y que me dejaran por una de 20.

-Es que a quién se lo ocurre, vamos.

-Si alguien sonríe, yo sonrío. Ahora, una vida entera se puede desmoronar en poco tiempo y eso da que pensar.

-La libertad.

-No hay mejor libertad que vivir en coherencia. No quiero poner deberes a otros que luego me tenga que poner a mí misma.

-Por no salir de los toros, el disgusto que les ha dado prohibiendo el festejo a última hora.

-Lo que más me cuesta es tomar decisiones contra mis principios y prohibir va contra mis principios; y la tauromaquia es sinónimo de libertad. En Barcelona se cerró La Monumental y empezó a dejar de haber libertad.

-Sí, pero el evento lo ha prohibido usted y en Madrid.

-No había más remedio. Necesitamos una vuelta al colegio con el virus tranquilo y no nos podíamos permitir un riesgo tan alto. Pero me duele.

-¿Qué le duele?

-Me duele lo que está sufriendo el sector taurino y que la izquierda aproveche esta circunstancia para arremeter contra la tauromaquia. Yo siempre he defendido y defenderé la tauromaquia.

-Los antitaurinos.

-No defienden a los animales, atacan a la libertad. No es una defensa animalista. Es un calculado intento para desdibujar la tradición, lo español, y controlar un futuro en que todos seamos iguales, igual de veganos y pensemos igual. Todos controlados.

-Usted es taurina.

-Y a partir de ahora voy a ir más de lo que ya iba. Igual que voy a volver a misa. Cualquiera que sea acorralado en Madrid, ahí me tendrá, a su lado.

-Presidenta, que Messi se nos va.

-Sí, he oído. Yo no soy muy seguidora del Barça. Pero cuando al Barça le va bien, al PSOE le va bien, y al revés. En cambio, el Madrid se pone a ganar Ligas, y el PP empieza a subir. Supongo que no tendrá nada que ver, claro.

-Su secretario general nos dijo ayer que mientras Vox exista, Pedro Sánchez tiene asegurada La Moncloa.

-El Gobierno utiliza a Vox para fragmentar al PP. Cuando Sánchez e Iván Redondo se ven arrinconados agitan a Vox, lo mismo que cuando Pablo Iglesias está en apuros ataca a la monarquía.

-Vox es el tonto útil del Gobierno.

-Hay debates en los que tienen razón en el fondo, pero casi nunca en las formas. Otras veces son simplemente puro oxígeno para Sánchez. Mientras nosotros hablamos de lo aburrido, tan necesario, ellos salen a tocar las maracas, y esto no puede ser.

-Se ha puesto de moda hablar mal de Madrid para atacarla a usted.

-Me preocupa que no se hable bien de Madrid. Todo el mundo ataca a Madrid, hagamos lo que hagamos

-Madrid.

-Hay que hablar bien de Madrid. Es siempre la más golpeada, porque es la capital, pero también la que resuelve mejor los problemas, porque a Madrid no se viene a ser tutelado, dirigido o subvencionado, sino a estudiar, a trabajar y a que te dejen en paz.