Santiago Segura: «Mi intención es la comedia, no el agravio»

-Señor Segura, aquí estamos. Como cada año.

-Como cada año, no. Hoy me pilla en calzoncillos.

-¿Qué le ha pasado?

-Se fastidió el aire.

-Esto es dramático. ¿Y qué hace?

-Pues beber agua y sudar.

-Hace un año ... salió en calzoncillos en la portada de Fotogramas. ¿No será que le gusta exhibirse?

-Es que me quisieron fotografiar con traje, en plan ‘director importante’, y no me veía. Creo que es mejor reírse de uno mismo.

-Los Torrentes y sus comedias familiares tienen en común que sólo con usted podían no ser vulgares y mantener el interés.

-Pues me alegra que lo digas tú porque si lo dijera yo parecería un pedante y un gañán.

-Usted habrá sufrido el cine familiar.

-Como todos los padres. A veces voy al cine con mis hijas y el único que aguanta despierto soy yo.

-Andarán cansadas, ¡con lo que las hace trabajar!

-No, no, es que hay pelis muy flojas. Y si se duermen las despierto y les digo: «¡aquí, a sufrir todos!».

-¿Cómo llevan ser actrices?

-A la pequeña, lo que más le gusta es perder colegio y a la mayor es lo que más le preocupa. Además, la mayor, empieza a preguntarme qué va a tener que decir o hacer en la próxima película.

-Precisamente mi hija me ha mandado que le pregunte si habrá ‘Padre no hay más que uno, 3’.

-Espero que el año que viene. Pero mientras pensábamos en la mejor tercera parte posible, surgió la oportunidad de rodar ‘A todo tren’.

-Una película francesa.

-Antena 3 había comprado los derechos y nos ofreció hacer un ‘remake’. Lo mejor para hacer ‘remakes’ es que la película original no te guste demasiado.

-No empezamos bien.

-Es que si te gusta mucho, el ‘remake’ es imposible. A mí Pedro Masó me ofreció hacer el ‘remake’ de ‘Atraco a las 3’.

-«No puedo, señor Masó».

-Claro que no podía, si ya la película original era perfecta.

-«Usted va a poder hacer lo que yo le diga».

-Me lo dijo así muy serio pero no pude. Lo hizo con otro director y no le fue demasiado bien.

-Pero oiga, la película francesa aún no se ha estrenado.

-Es verdad, ‘A todo tren’ quizás sea el primer ‘remake’ que se estrena antes que el original.

-¿Hace comedias familiares porque si hoy rodara ‘Torrente’ le denunciarían?

-Mi intención es la comedia, no el agravio. No sé si hoy rodaría Torrente. Pero no me gusta que ‘borremos’ el cine de otras épocas porque salen escenas o conceptos que en nuestra era son menos aceptables. Lo que nos permite avanzar es conocer la Historia, no borrarla.

-El arte no tiene que justificarse ante nada más que el arte.

-Muy bonita frase. Berlanga pensaba que el cine era arte, pero también industria.

-No hay nada peor que el cine con mensaje.

-Hombre, a mí me horroriza el cine propaganda o que adoctrina. Cuando me llaman para pedirme opinión sobre algún tema de actualidad siempre digo: «¿por qué mi opinión merece ser mas escuchada que la de cualquier otro?».

-Decir esto es revolucionario en la era de los paletos gritones de Twitter.

-Lo digo y lo sostengo: ¿por qué tendría que creer que mi opinión es interesante? No soy un sabio. De hecho, cuando digo algo que no es gracioso, me siento mal.

-Y luego está la opinión de su mujer.

-Cuando vio al niño que iba a hacer de hijo mío en la película se echó las manos a la cabeza y me dijo: «Pero, ¿quién se va a creer que este niño tan guapo es hijo tuyo?».

-Tan simpática ella.

-No sé si es motivo de divorcio, pero me dejó pensando.

-¿Cuando dirige, le cuesta tratar igual a los otros niños que a sus hijas?

-Yo a mis hijas les exijo más porque las he visto en casa y sé de qué son capaces. A los demás niños también les dirijo, pero quizá no soy tan exigente, porque no les conozco tanto y también porque al final son niños e intento que se sientan cómodos.

-Otra cosa que como padre le agradezco mucho es que sus películas nunca son largas.

-Es que son comedias. Y las comedias son para reír. Y es complicado reír más de una hora y media. 90 minutos. Éste es el límite que me he impuesto.

-Es muy cómodo, porque puedes ir al cine a las 19.00 y llegas a la cena.

-En los cines están encantados conmigo, porque pueden hacer cuatro sesiones.

-¿No es muy exigente el ritmo de una película al año?

-Lo puedo hacer porque trabajo con una coguionista perfecta, Marta González de Vega. Antes, cada Torrente me costaba entre 3 y 6 años, porque me atascaba escribiendo.

-Ahora.

-El guión lo escribimos en 2 o 3 meses, la preproducción nos lleva 3, el rodaje 2, y el montaje otros 3. Un año es una medida bastante exacta.

-Woody Allen.

-Él siempre dice que haciendo más películas tiene más posibilidades de que alguna le salga bien.