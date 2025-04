Indignación con Iceta por regalar 20 millones a Barcelona

«Presupuesto en paralelo», «agravio comparativo», «menosprecio»... Con estos calificativos han recibido la oposición y comunidades tan importantes desde el punto de vista artístico y patrimonial como Andalucía o Castilla y León el decretazo que regará a la cultura de Barcelona con 20 millones de euros ... . Lo que el ministro Miquel Iceta defiende como cocapitalidad cultural, o «promover las instituciones más relevantes de la ciudad a través de programas de actividades y el refuerzo de sus infraestructuras», como reza el real decreto, las regiones agraviadas lo consideran un «pago por adelantado» para asegurarse el apoyo a los Presupuestos del próximo ejercicio.

Sol Cruz-Guzmán , portavoz de Cultura del PP en el Congreso, subraya que esos 20 millones se van a «trocear» para repartirse entre entidades y actividades que solo se circunscriben a Barcelona: «No tiene sentido. Para hacer eso, vale cualquier otra ciudad: Granada, Sevilla, Valladolid, Santiago... No es solo un agravio comparativo con otras ciudades, es que no va a servir. Habría sido interesante si se hubiera planteado un proyecto para España, pero parece que esto consistía en que debían transferirse 20 millones y se han repartido de aquella manera. Es una forma de hacer un presupuesto en paralelo».

Desde Ciudadanos destacan que uno de los principales beneficiarios, con 5,6 millones, es el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) , que «ha sido usado reiteradamente por el Ayuntamiento de Barcelona para subvencionar las actividades de Plataforma per la Llengua», una organización que ha protagonizado recientes episodios de «imposición» del catalán como una infiltración en colegios de Cataluña para observar el comportamiento lingüístico de los niños. La presidenta del partido, Inés Arrimadas , ha registrado varias preguntas en el Congreso para garantizar que las subvenciones «no acaben sufragando actitudes xenófobas o de imposición lingüística».

Con esta aportación extraordinaria de 20 millones, entre inversiones directas y otras partidas destinadas a distintas secciones y organismos, Cataluña recibirá en total algo más de 39 millones de unos Presupuestos que el Gobierno aún está negociando con sus socios. La mitad de esa partida, no obstante, ya está comprometida, y vía real decreto, con lo que no tiene que pasar por el Congreso. Para Andalucía, que alberga siete sitios patrimonios de la humanidad, apenas hay comprometidos 15 millones de euros. Es decir, si el Estado invertirá 5,1 euros por cada catalán, esta cantidad se reduce a los 1,75 euros por cada habitante andaluz. En el caso de la Comunidad Valenciana, la inversión es de 1,2 euros por habitante.

«¿Y mis ocho capitales por qué no?», se preguntó ayer Patricia del Pozo , consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. «Me gustaría saber qué tienen que hacer mis ocho capitales para poder acceder a ese real decreto y tener esa misma financiación extraordinaria, sobre todo teniendo el patrimonio que tiene Andalucía, que es absolutamente incomparable. Yo no quiero más que nadie, pero tampoco menos», dijo Del Pozo.

«Cuando hemos conocido los Presupuestos, resulta que en inversiones reales hemos perdido cinco millones de euros respecto al año pasado. Granada no aparece. Almería no aparece. Cádiz no aparece. Según la consejera andaluza, es necesario convocar una conferencia sectorial sobre cultura y patrimonio con el ministro Iceta para conocer la opinión de otras comunidades. «Me gustaría saber qué opinan de esto Castilla-La Mancha o Valencia».

En este sentido, desde la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia manifiestan su decepción al considerar que los criterios de reparto «no han sido discutidos discutidos ni consensuados por el conjunto de las comunidades autónomas». ¿El resultado del trato de favor a Barcelona? «Un reparto injusto en relación a las cantidades a transferir».

En Castilla y León , donde el PP gobierna en coalición con Ciudadanos, lamentan que de los 88,18 millones previstos para la 'dinamización de la cultura a lo largo del territorio', se destinen 20 a una única ciudad. «¿No será que para garantizarse determinados apoyos parlamentarios en la aprobación de los Presupuestos es preciso adelantar esos pagos?», se preguntan en la Consejería de Cultura y Turismo.

«¿Por qué no 20 millones para nuestras tres ciudades patrimonio de la humanidad, para Ávila, Salamanca y Segovia? ¿O es que el acueducto de Segovia o la catedral de Burgos son menos 'culturales' que el Museo Nacional de arte de Cataluña o el Liceo de Barcelona? ¿Son menos símbolos de la cultura española la Universidad de Salamanca o León como cuna del parlamentarismo?», añaden las fuentes consultadas.

A juicio de Castilla y León, en materia cultural es necesario extender y completar la oferta cultural a los ciudadanos que menos oportunidades tienen para disfrutarla: «Y no nos parece que este sea precisamente el caso de la ciudad de Barcelona».

En Galicia comparten indignación. En este caso, porque en el año del Xacobeo no han encontrado colaboración por parte del Gobierno. «Por cada euro que se invierte en el Xacobeo, el beneficio de retorno es de 18 euros. Y no solo en Galicia. Navarra, por ejemplo, cuantificó en 17,3 millones los beneficios anuales que les reporta el Camino», apuntan desde la consejería.

Pero el Gobierno de Sánchez lo único que ha hecho ha sido ampliar la exención fiscal hasta septiembre de 2021. No hay partidas específicas para el Xacobeo 21-22 ni para la ampliación de las desgravaciones fiscales hasta que finalice 2023, ni para completar la plantilla de efectivos de la policía autonómica, ni para cumplir los compromisos del patronato...

«Extender la exención fiscal demostraría no solo un apoyo explícito al Xacobeo, sino también una altura de miras hacia las estrategias para la recuperación económica que, de momento, no podemos más que echar en falta por parte del Gobierno central», apuntan las fuentes consultadas. «Galicia está siendo completamente menospreciada. Está muy claro hacia dónde inclina la balanza el Ejecutivo: hacia Cataluña y el Levante».

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga EFE Málaga: «El Gobierno debería cuidarse de no hacer discriminaciones» F. DEL VALLE / MÁLAGA // «El Gobierno debería cuidarse muy mucho de no hacer discriminaciones». Lo dice, con su habitual tono sosegado y sin pretender entrar en polémica con Barcelona, Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga. El artífice de uno de los mayores impulsos a la cultura que se ha dado en una ciudad española en los últimos años. La llegada del Carmen Thyssen, el Museo Ruso o el Pompidou y una extensa red de colecciones de tamaño más pequeño así lo atestiguan. Y casi siempre a pulmón, tirando de fondos propios, lo que le ha valido al regidor más de una crítica por parte de la oposición. Un aspecto que recuerda ahora De la Torre al comprobar cómo el Ejecutivo central riega de millones la capital catalana. «Conozco y valoro el esfuerzo histórico que ha hecho Barcelona con la cultura, pero del Ejecutivo se debe esperar como mínimo que se porte igual con todos los territorios. Que tenga una visión más general que haga que todos nos sintamos más atendidos», afirma a ABC. En el horizonte, además, existen nuevos proyectos ambicionados por Málaga desde hace años para los que el alcalde demanda la ayuda del resto de administraciones. El principal, un auditorio en condiciones del que carece la capital de la Costa del Sol, sin un gran recinto para albergar óperas o conciertos más allá del teatro Cervantes. Pero también apunta De la Torre a que la colaboración con el Festival de Cine podría ser mayor. Serán peticiones que le hará dentro de poco al ministro de Cultura, Miquel Iceta, que tiene previsto desplazarse a Málaga.

Joan Ribó, alcalde de Valencia MIKEL PONCE Valencia: «Pedimos un trato justo porque nos han dejado la calderilla» A. CAPARRÓS / VALENCIA // «No se trata de ser más que nadie, sino de recibir un trato justo». El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), califica de «calderilla» la inversión prevista en los Presupuestos del Estado en material cultural para la tercera capital de España. Así, compara la inversión prevista por el Ministerio de Iceta para el Ivam por un importe de 400.000 euros frente a las del Reina Sofía, para el que el Gobierno ha previsto 42 millones o la del MNAC de Barcelona, con 2,2. Ribó denuncia que «más precario» es el caso del Museo San Pío V, que no recibirá ninguna partida para su funcionamiento interno o el del Palau de les Arts, que contará con un millón de euros frente a los 12,2 del Teatro Real o los 11 del Liceo. Ribó también recuerda que Valencia será el año 2022 Capital Mundial del Diseño, «un acontecimiento para el que el Estado no ha previsto, de momento, ni un euro».