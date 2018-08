El homenaje de Jim Carrey a Aretha Franklin que se convirtió en una polémica viral

Tras la muerte de la reina del soul, Aretha Franklin, numerosos homenajes se han sucedido a la artista, desde flores en el paseo de la fama hasta una emotiva ceremonia en la iglesia de Detroit donde su padre fue pastor y en la que participó el reverendo Jesse Jackson. Sin embargo, no todos los gestos de recuerdo han sido bien acogidos. Hablamos concretamente del de Jim Carrey, que ha venido acampañado de cierta polémica.

Aretha Franklin era un icono de la música negra y una defensora acérrima de los derechos de los afroamericanos, por lo que la idea del actor de pintarle un cuadro para recordarla en la que sale blanqueada ha causado el previsible revuelo. «¿Pero por qué es blanca?», preguntó un usuario a Carrey que recibió lo suyo pero que también tuvo apoyos hablando de que es una técnica pictórica o que es blanca porque está yendo hacia la luz. Incluso hubo un usuario que retocó la imagen para que fuera negra. El actor acompañaba la foto con este texto: «Una vida puede ser tan bella. ¡Gracias, Aretha!

Look how beautiful a life can be. Thank you, Aretha! pic.twitter.com/GpYGrq75mh