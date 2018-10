Un historiador afirma que el Conde Drácula era escocés Un nuevo libro afirma que el autor de la novela se inspiró en leyendas de la costa de Aberdeenshire

ABC

La leyenda del Conde Drácula siempre la hemos vinculado a Rumania, donde está la región de Transilvania con su famoso castillo. Sin embargo, un historiador llamado Mike Shepherd acaba de publicar un libro en el que defiende los orígenes escoceses del conde, según «The Times».

Y es que este nuevo libro, llamado «When Brave Men Shudder: The Scottish origins of Dracula», muestra una nueva perspectiva de los nexos entre el irlandés Stoker y un pueblo del noreste escocés. Shepherd ha utilizado archivos locales para compilar las 13 visitas de Stoker a la costa de Aberdeenshire y sus alrededores, según informa «The Press and Journal».

El libro, que es un superventas todavía, se publicó en 1897, y ha conocido un montón de adaptaciones cinematográficas, desde Tod Browning, Francis Ford Coppola o Werner Herzog. Sin embargo, este libro de Shepherd apuesta porque el vampiro nació de la zona de Aberdeenshire más que de la niebla de Centro Europa.

Explica «The Times» que Stoker trazó su obra maestra en viajes por esta zona del noroeste, donde se inspiró en supersticiones marineras de la zona y lugares inquietantes. En la introducción, un tataranieto del autor dice que él estaba convencido de los origenes caledonianos del conde.

Sostiene Shepherd que gran parte del proceso creativo y la escritura que guiaba la novela tuvo lugar cuando Stoker y su familia estaban de vacaciones en la bahía de Cruden. Le llevó dos años escribir la historia, y el investigador defiende que los mitos y leyendas tienen más que ver entonces con folclore escocés que con el centroeuropeo.

En declaraciones a «The Press and journal», Sheperd cuenta: «Comenzó a escribir Drácula en 1895, comportándose de manera muy extraña al hacerlo. Se retiró emocionalmente de su esposa y su hijo, y se enfurecía ante cualquier interrupción. Se asustaron mucho de su comportamiento. Luego escaparía a la playa de la bahía de Cruden para pensar en su novela. Se ha sugerido que estaba representando la parte del Conde Drácula para agregar un tono auténtico a la escritura». El libro sale el 31 de octubre.